Isparta'da 16 Kişi Yakalandı

2-3 Şubat 2024 tarihlerinde, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde gerçekleştirilen Aranan Şahıslar Operasyonu kapsamında Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada, 40 ekip ve 110 emniyet personeli görev aldı. Toplamda 4513 şahsın GBT kontrolü gerçekleştirilen operasyonun ardından, çeşitli suçlardan aranması bulunan 16 şahıs yakalandı.Operasyon sonuçlarına göre, dolandırıcılık suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan Y.Y. isimli şahıs ile hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan H.G. isimli şahıs başta olmak üzere, toplamda 16 aranan şahıs güvenlik güçleri tarafından yakalandı.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonun halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirttiler. Ayrıca, ekiplerin benzer çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.