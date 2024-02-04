Ahmet Tural, 2 Yıl Önceki Kar Mağduriyetini Unutturmuyor

Isparta'nın 3 Şubat 2022 tarihinde yaşadığı kar esaretinin ikinci yıl dönümünde, İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, belediye yönetimini sert bir dille eleştirdi. Tural, açıklamasını, kar felaketinin sembol yerlerinden biri olan Halıkent Kapalı Pazar yerinde yaptı.Tural, 2 yıl önceki kar yağışı nedeniyle belediyenin şehri günlerce karanlığa mahkum ettiğini hatırlatarak, belediyenin kar temizleme konusundaki acizliğini açıkça gösterdiğini ifade etti. Tural, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Evlerinde elektriği olmadığı için ısınamayan çocuklar, engelliler, yaşlılar mağdur oldu. Solunum ve yaşam desteği alan hastalarımızın hayatı riske atıldı. Antarktika'ya uydu gönderilen bu çağda, şehir merkezinde evindeki musluğundan su akmayan insanlar günlerce ilkel koşullara mahkum edildi. Ambulansın hastaya ulaşamadığı, yol kapalı olduğu için final sınavına yetişemeyen öğrencinin şehir içi otobüslerini ittirerek okula ulaşmaya çalıştığı günleri gördük.""UNUTTURMAYACAĞIZ"Tural, ulusal ve uluslararası basında Isparta'nın kar mağduriyetini izah edemeyenlerin, başarısızlıklarını kapatmaya çalıştıklarını belirterek, "Rahmet yağıyor, bereket yağıyor" hamaseti ile mağduriyetleri gizlediklerini söyledi. Aday, sözlerini "Göreve geldiğimizde böyle mağduriyetlere asla izin vermeyeceğiz" diyerek tamamladı.