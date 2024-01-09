ITSO’DA TURİZM VE GASTRONOMİ FUARI ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEK

Isparta’da 23-26 Kasım 2023 tarihleri arasında ilki düzenlenen Turizm ve Gastronomi Fuarının değerlendirmesinin yapılması ve ikincisi planlanan fuarın geliştirilmesi, yeni fikirlerin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalıştay düzenlenecek.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ev sahipliğinde 11 Ocak 2024 Perşembe günü 13.30-15.30 saatleri arasında Isparta 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı Analiz Rapor Sunumu ve 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı Organizasyon Çalıştayı gerçekleştirilecek. Çalıştaya Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, TAFED Başkanı Zeki Açıkgöz, 27. Dönem Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, TÜRSAB Başkanı Rıza Perçin, Antalya ANFAŞ FUAR Merkezi Yönetim Kurul Başkanı Ali Bıdı, Uluslararası ENDA Spor Turizm Şirketi Başkanı Recep Şamil Yaşacan ile firma yetkilileri katılacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, “Birincisini düzenlediğimiz Turizm ve Gastronomi Fuarımızla ilgili eksikliklerimizi görmek, güçlü ve zayıf yönlerimizi tespit etmek amacıyla çalıştay düzenlemeyi planladık. 11 Ocak Perşembe günü 10.00-12.00 saatleri arasında ITSO Komite üyelerimiz ve fuara katılım sağlayan firmalarımızla Isparta 1. Turizm & Gastronomi Fuar analiz ve değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Hemen akabinde ise tüm paydaşlarımızın katılımıyla birlikte düzenleyeceğimiz çalıştayda 2. Turizm ve Gastronomi Fuarımızla ilgili ne gibi çalışmalar yapmalıyız, ulusal alana nasıl taşıyabiliriz? Bunları konuşacağız. Fuarın sürdürülebilirliği ve gelişimi için ortak akılda buluşalım istiyoruz. Katkı verecek herkesi çalıştayımıza bekliyoruz.” dedi.