BELEDİYEYE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ KURUP PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, seçim çalışmaları kapsamında Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilciliğini ziyaret etti. Tural, “Kentsel dönüşüm projelerini önemsiyoruz. Belediye Başkanı olmamızla birlikte Belediyede Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü kuracağız” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, seçim çalışmalarına aralıksız devam eden İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Jeoloji Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilciğini ziyaret etti. Oda İl Temsilcisi Sami Yalçınkaya, Başkan Adayı Ahmet Tural’a başarılar diledi, İl Temsilciği olarak talepleri anlattı. Yalçınkaya, “Başkanımıza bu çıktığı yolda başarılar diliyoruz. Biz kendisini tanıyoruz. Isparta’da çok aktif başarılı bir oda başkanıydı. Biz de bu yolda kendisinin gönlüne göre olmasını temenni ediyoruz. Biz meslek odası olarak da yönetimlerle ilişkilerimizi bir kamu kurumu niteliğinde çalışan bir meslek odası olarak dileklerimizi iletirken bunun yanında isteklerimizde oluyor. Oda olarak, belediyemiz ile Isparta adına neler yapılacağı konusunda işbirliği talep ediyoruz. Bizim de bu konuda görüşlerimiz var. Isparta’nın kentleşmesinde imara açılacak sahaların su kısıtlıklarının düzenlenmesi açısından belediyelerimizle ortak çalışmalar yapabiliriz. Bizler elimizden ne geliyorsa her zaman destek vermeye hazırız. Isparta’nın özellikle kentsel dönüşümü sağlaması, Isparta’nın yerleşim alanlarının daha düzgün hale getirilmesi Isparta ovasının kurtarılması su sıkıntılarını giderebilecek göller yöresinde DSİ ile ortak çalışarak bu problemi çözebilecek atılımların yapılmasına destek vermesini özellikle isteriz” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ KENTSEL DÖNÜŞÜM

Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, son yıllarda yaşanan doğal afetleri hatırlatarak Isparta’da kentsel dönüşüm vurgusu yaptı. Göreve gelmesi halinde Isparta Belediyesi’nde kentsel dönüşüm müdürlüğü kurulacağına dikkat çeken Başkan Adayı Tural, Isparta’da kentsel dönüşüm çalışmalarını paydaşlarla birlikte çalışacaklarını söyledi. “Başkanımıza bizleri sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tabi ki başkanımız birkaç konuya değindiler. İlimizin deprem bölgesinde olması nedeniyle jeoloji mühendisleri bizim için çok önemli ve değerlidir. Kendilerinin yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Burdur bölgesi için de bir rapor hazırladıklarını da biliyorum. O bölgede de bir çalışmaları var bizler. 31 Mart 2024 tarihinde vatandaşlarımızın teveccühleriyle belediye başkanı seçildiğimiz takdirde odamızla istişare içinde çalışacağız. Bu sadece Jeoloji Mühendisleri Odasıyla değil, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası bütün paydaşlarımızla olacak. Ispartamızda deprem analiz planı çıkarmalıyız ki hem ovalarımızı kurtaralım hem de kentsel dönüşüme destek olalım. Başkanımızın söylemlerinden en önemlisi olan kentsel dönüşüm projelerini önemsiyoruz ve belediye başkanı olmamızla birlikte belediyede kentsel dönüşüm müdürlüğünün de kurulacağını ifade etmek istiyorum. Isparta’mızın kentsel dönüşümü hem de bahsetmiş olduğunuz suyla ilgili problemleri de yine Ispartamızda beraber çözme yoluna gideriz. Dünyanın öncelikli sorunlarından biri de sudur. Eğirdir Gölümüz var içme suyunu oradan alıyoruz. Onun için gölümüzün suyu çekiliyor. Bu konuda ne yapılabilir Jeoloji Mühendisleri Odamızla birlikte çalışmalar yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.