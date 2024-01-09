BELEDİYEYE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ KURUP PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

BELEDİYEYE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ KURUP PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
BELEDİYEYE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ KURUP PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ
İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, seçim çalışmaları kapsamında Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilciliğini ziyaret etti. Tural, “Kentsel dönüşüm projelerini önemsiyoruz. Belediye Başkanı olmamızla birlikte Belediyede Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü kuracağız” dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, seçim çalışmalarına aralıksız devam eden İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Jeoloji Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilciğini ziyaret etti. Oda İl Temsilcisi Sami Yalçınkaya, Başkan Adayı Ahmet Tural’a başarılar diledi, İl Temsilciği olarak talepleri anlattı. Yalçınkaya, “Başkanımıza bu çıktığı yolda başarılar diliyoruz. Biz kendisini tanıyoruz. Isparta’da çok aktif başarılı bir oda başkanıydı. Biz de bu yolda kendisinin gönlüne göre olmasını temenni ediyoruz. Biz meslek odası olarak da yönetimlerle ilişkilerimizi bir kamu kurumu niteliğinde çalışan bir meslek odası olarak dileklerimizi iletirken bunun yanında isteklerimizde oluyor. Oda olarak, belediyemiz ile Isparta adına neler yapılacağı konusunda işbirliği talep ediyoruz. Bizim de bu konuda görüşlerimiz var. Isparta’nın kentleşmesinde imara açılacak sahaların su kısıtlıklarının düzenlenmesi açısından belediyelerimizle ortak çalışmalar yapabiliriz. Bizler elimizden ne geliyorsa her zaman destek vermeye hazırız. Isparta’nın özellikle kentsel dönüşümü sağlaması, Isparta’nın yerleşim alanlarının daha düzgün hale getirilmesi Isparta ovasının kurtarılması su sıkıntılarını giderebilecek göller yöresinde DSİ ile ortak çalışarak bu problemi çözebilecek atılımların yapılmasına destek vermesini özellikle isteriz” dedi.
ÖNCELİĞİMİZ KENTSEL DÖNÜŞÜM
Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, son yıllarda yaşanan doğal afetleri hatırlatarak Isparta’da kentsel dönüşüm vurgusu yaptı. Göreve gelmesi halinde Isparta Belediyesi’nde kentsel dönüşüm müdürlüğü kurulacağına dikkat çeken Başkan Adayı Tural, Isparta’da kentsel dönüşüm çalışmalarını paydaşlarla birlikte çalışacaklarını söyledi. “Başkanımıza bizleri sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tabi ki başkanımız birkaç konuya değindiler. İlimizin deprem bölgesinde olması nedeniyle jeoloji mühendisleri bizim için çok önemli ve değerlidir. Kendilerinin yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Burdur bölgesi için de bir rapor hazırladıklarını da biliyorum. O bölgede de bir çalışmaları var bizler. 31 Mart 2024 tarihinde vatandaşlarımızın teveccühleriyle belediye başkanı seçildiğimiz takdirde odamızla istişare içinde çalışacağız. Bu sadece Jeoloji Mühendisleri Odasıyla değil, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası bütün paydaşlarımızla olacak. Ispartamızda deprem analiz planı çıkarmalıyız ki hem ovalarımızı kurtaralım hem de kentsel dönüşüme destek olalım. Başkanımızın söylemlerinden en önemlisi olan kentsel dönüşüm projelerini önemsiyoruz ve belediye başkanı olmamızla birlikte belediyede kentsel dönüşüm müdürlüğünün de kurulacağını ifade etmek istiyorum. Isparta’mızın kentsel dönüşümü hem de bahsetmiş olduğunuz suyla ilgili problemleri de yine Ispartamızda beraber çözme yoluna gideriz. Dünyanın öncelikli sorunlarından biri de sudur. Eğirdir Gölümüz var içme suyunu oradan alıyoruz. Onun için gölümüzün suyu çekiliyor. Bu konuda ne yapılabilir Jeoloji Mühendisleri Odamızla birlikte çalışmalar yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Traffic Lounge: Sıra Dışı Yaşamın Adresi!
YENİ DÜZENLEME İLE ARAÇ PLAKALARI DEĞİŞİYOR!
Isparta ve Burdur Dikkat! Meteoroloji Uyardı
Isparta'da Sahtecilik Operasyonu
Isparta'da Ateşli Silahla Yaralama Olayı: Zanlı Gözaltına Alındı
Soğuk ve Yağışlı Hava Alarmı: Meteoroloji'den Bölgeye Uyarı!
Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avına Son: Denetimler Sıklaşıyor
Isparta Dumanlar Aktar: Sağlıklı ve Doğal Yaşamın Merkezi!
Gündem Oto Müzik, Isparta'da Yolculuk Deneyimine Teknolojik Dokunuş Katıyor!
Memur Maaşlarındaki Zam Bedelli Askerlik Ücretini Yükseltti
"Isparta'da Yaşanan Korkunç Olay: Tartıştığı Kişiyi Av Tüfeğiyle Vurdu
Sigaraya Yeni Zamlar Geldi! İşte Güncellenen Fiyatlar
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Denetiminde Kaçak Avcılığa Darbe!
Özdiriliş Tekstil - Modayı Ekonomik Fiyatlarla Keşfedin!
2024 Memur Maaşları Açıklandı: İşte Yeni Maaşlar
EPDK, OCAK AYINA İLİŞKİN ELEKTRİK TARİFELERİNİ AÇIKLADI
2024 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ YÜZDE 58,46 ARTIŞLA BELİRLENDİ!
30.12.2023 - YENİ GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE VERGİ HARCAMALARI AÇIKLANDI
SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklilerine Yüzde 50 Zam
5 Bin TL İkramiye Ödemesinde Kesin Tarih Belli Oldu
Emniyette Dev FETÖ Operasyonu: 445 Aktif Personel Açığa Alındı!
Asgari ücret zammıyla değişen kalem kalem yeni ücretler
2024 Yılında Geçerli Olacak Net Asgari Ücret 17.002 TL Olarak Belirlendi
Çalışan Emeklilere 5 Bin Lira İkramiye Yasalaştı
Bakan Bolat: Keyfi Zam Dönemi Bitiyor, Yeni Etiket Yönetmeliği Geliyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-kuyumcu-sarraf

isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-ayanoglu-halicilik-hali-fiyatlari-ucuz-hali-kampanya-kampanyalari

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

"Isparta'da Yaşanan Korkunç Olay: Tartıştığı Kişiyi Av Tüfeğiyle Vurdu"Isparta'da Yaşanan Korkunç Olay: Tartıştığı Kişiyi Av Tüfeğiyle Vurdu03 Ocak 2024
Gündem Oto Müzik, Isparta'da Yolculuk Deneyimine Teknolojik Dokunuş Katıyor!Gündem Oto Müzik, Isparta'da Yolculuk Deneyimine Teknolojik Dokunuş Katıyor!03 Ocak 2024
Soğuk ve Yağışlı Hava Alarmı: Meteoroloji'den Bölgeye Uyarı!Soğuk ve Yağışlı Hava Alarmı: Meteoroloji'den Bölgeye Uyarı!06 Ocak 2024
Isparta'da Hırsızlık OlayıIsparta'da Hırsızlık Olayı06 Ocak 2024
Damakları Şenlendiren Lezzetler, Safir lokantasında Güvenle Sunuluyor!Damakları Şenlendiren Lezzetler, Safir lokantasında Güvenle Sunuluyor!03 Ocak 2024
Başkan Başdeğirmen, Genç Güçsan Tarım Aletleri Makineleri Fabrikasını Ziyaret EttiBaşkan Başdeğirmen, Genç Güçsan Tarım Aletleri Makineleri Fabrikasını Ziyaret Etti03 Ocak 2024
AK Parti'den Isparta Belediye Başkan Adayı: Şükrü BaşdeğirmenAK Parti'den Isparta Belediye Başkan Adayı: Şükrü Başdeğirmen07 Ocak 2024
Memur Maaşlarındaki Zam Bedelli Askerlik Ücretini YükselttiMemur Maaşlarındaki Zam Bedelli Askerlik Ücretini Yükseltti03 Ocak 2024
YENİ DÜZENLEME İLE ARAÇ PLAKALARI DEĞİŞİYOR!YENİ DÜZENLEME İLE ARAÇ PLAKALARI DEĞİŞİYOR!08 Ocak 2024
Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avına Son: Denetimler SıklaşıyorEğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avına Son: Denetimler Sıklaşıyor03 Ocak 2024
Sadaka Kutusu Hırsızlığına Karışan Şüpheli TutuklandıSadaka Kutusu Hırsızlığına Karışan Şüpheli Tutuklandı03 Ocak 2024
Isparta ve Burdur Dikkat! Meteoroloji UyardıIsparta ve Burdur Dikkat! Meteoroloji Uyardı08 Ocak 2024
Bir Yöneticinin Projeleri Yarım Kalmamalı!Bir Yöneticinin Projeleri Yarım Kalmamalı!07 Ocak 2024
Traffic Lounge: Sıra Dışı Yaşamın Adresi!Traffic Lounge: Sıra Dışı Yaşamın Adresi!08 Ocak 2024
Eğirdir Belediyesi'nde 2023 Yılında 139 Çift Mutlu Bir Hayata 'Evet' DediEğirdir Belediyesi'nde 2023 Yılında 139 Çift Mutlu Bir Hayata 'Evet' Dedi03 Ocak 2024
Belediye Filosuna 9 Yeni Araç KatıldıBelediye Filosuna 9 Yeni Araç Katıldı07 Ocak 2024
Isparta Dumanlar Aktar: Sağlıklı ve Doğal Yaşamın Merkezi!Isparta Dumanlar Aktar: Sağlıklı ve Doğal Yaşamın Merkezi!03 Ocak 2024
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Elazığlılar Derneği'ni AğırladıIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Elazığlılar Derneği'ni Ağırladı02 Ocak 2024
Isparta'da Ateşli Silahla Yaralama Olayı: Zanlı Gözaltına AlındıIsparta'da Ateşli Silahla Yaralama Olayı: Zanlı Gözaltına Alındı08 Ocak 2024
​Erkek Giyim Ürünleri İle Birlikte Tarzınızı Yansıtın​Erkek Giyim Ürünleri İle Birlikte Tarzınızı Yansıtın03 Ocak 2024