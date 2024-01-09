ISPARTA ESNAFI SAHİPSİZ DEĞİLDİR

İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Hal esnafı ve Rus Pazarındaki tuhafiyeci esnafıyla bir araya gelerek, esnafın beklentilerini dinledi. Kapalı pazar yerinin tamamlanmaması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafla sohbet eden Tural, esnafın sorunlarına çözüm bulma sözü verdi. Tural, "Esnafa danışılmadan yapılan projelerin sıkıntı yarattığını, belediye yönetimine geldiğinde esnafın taleplerini dikkate alacaklarını" belirtti. Esnafın sitemlerine anlayışla yaklaşan Tural, "Esnaf sahipsiz değildir" vurgusu yaptı. Kapalı pazar yerindeki eksiklikleri gözlemleyen Tural, esnafa destek olacaklarını ve hizmet alma hakkı olan esnafın sorunlarına çözüm üreteceklerini ifade etti.