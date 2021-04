AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, ilimizin tarım ve hayvancılık sorunlarının tespiti ile çözüm yollarının belirlenmesi ile tarımsal ekonominin güçlendirilmesi amacıyla ITSO’nun ev sahipliğinde önemli bir toplantı düzenledi. Milletvekili Özel’in önderliğinde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan, ITB Başkanı Ahmet Adar, Ziraat Odası Başkanı Müslahattin Can Selçuk ile ilçe belediye başkanları, birlik ve kooperatif başkanları ile sektörün temsilcileri katıldı.Milletvekili Özel, Isparta’da tarım ve hayvancılığı konuşturmak istediğini belirterek şöyle konuştu:“Ekonomimiz tarım ve hayvancılığa bağlı. Şu an ilimizde öğrenci yok, asker yok. Ama ekonomimiz ayakta. Demek ki şehrimiz için tarım ve hayvancılık çok önemli. Isparta tarımın merkezi tarımı konuşmak anlamında, çözüm üretmek anlamında sizleri dinlemek istiyoruz. Isparta’da tarımı konuşmak ve konuşturmak istiyoruz. Bizim çiftçimiz maalesef ki tarım teşkilatlarımızın ve ziraat fakültelerimizin önünde koşuyor. Tarım teşkilatlarımız problemleri çözmek yerine sadece teşvik almak isteyenlere aracılık hizmeti veriyor. Burada eksiklikler var. Ticaret ve Sanayi Odamız burada bize öncülük ediyor. Burada konuşulan her şeyi kayıt altına almak istiyoruz. Tarım sektörüne lokomotif olmak istiyoruz. Tarımda neler yapılması gerektiğini konuşmak istiyoruz. Burada lafı evelemeden, gevelemeden konuşmasını istiyoruz. Isparta olarak tarımsal projelerde geri kaldığımızı düşünüyorum. Isparta tarım ve hayvancılık kapasitesinin ancak yüzde 20-30’unu kullanabiliyor. Sizlerin görüşlerini önemsiyoruz. Toplantımızın asıl amacı budur. Burada her ay tarım ve hayvancılık ile ilgili bir konuyu konuşmak, tartışmak istiyoruz. Toplantılarımıza devam edeceğiz. Tarımda önümüze bir hedef koyacağız. Sizler konuşmazsa, bizler bu işleri yapmazsak çiftçimize, üreticimize kim öncülük edecek, sorunlar nasıl çözülecek. Herkesten katılım ve katkı bekliyoruz.”Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilimizin verimli topraklara sahip olduğunu belirterek “Isparta’nın değerini ancak dışarıya çıktığınızda daha iyi anlıyorsunuz. Yurt dışı çalışmalarımızda Isparta’yı ve ürettiğimiz ürünleri anlattığımızda insanlar şaşırarak sizi dinliyor. Isparta’da tarım ve hayvancılık çok önemli. Tropikal meyveler hariç burada her şey yetiştirilebiliyor. Arazimiz sulanabiliyor, 650 bin ton depolama kapasitesine sahibiz. ITSO Başkanlığı yaptığım dönemde yurt dışı çalışmalarımız oldu. Elmamızın ihracatı için çalıştık. Isparta dışına çıkmadan Isparta’ya hizmet edemezsiniz” dedi.ITSO Başkanı Mustafa Tutar da tarımsal ekonominin gelişmesi, tarımsal sanayi yatırımlarının artması için Büyük Ova Kanunu’nda gevşetmeler yapılması gerektiğini söyledi. Tarımsal sanayi ile ilgili yatırımlara izin verilmemesinden yakınan Tutar, yaş meyve ve sebze ihracatının mart ayında yüzde 111 arttığına dikkat çekti.Toplantı diğer katılımcıların tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili görüş, öneri, şikâyet ve taleplerini iletmesi ile devam etti.