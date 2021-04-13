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Isparta'da “Esnaf Dijital Değişim, Dönüşüm, Destek Ofisi” Kuruluyor

Isparta'da “Esnaf Dijital Değişim, Dönüşüm, Destek Ofisi” Kuruluyor
ISPARTA
G.Tarihi: 12.04.2021 23:24
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Isparta Düğün Salonları

 

SDÜ Öncülüğünde “Esnaf Dijital Değişim, Dönüşüm, Destek Ofisi” Kuruluyor

Pandemiden olumsuz etkilenen esnafın en kısa zamanda dijital çağa adapte olabilmesini sağlamak amacıyla üniversitemiz ve Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından dijital dönüşüm yol haritasının belirlenmesi ve eylem planı oluşturulması amacıyla çalışmalar başlatıldı.
Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinde ‘Esnaf Dijital Değişim, Dönüşüm, Destek Ofisi’ kurulmasına yönelik yapılan çalışmalar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zihni Tunca öncülüğünde sürdürülüyor.
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren esnafın ihtiyaçlarının göz önüne alındığını belirten Prof. Dr. Tunca, önceliklerinin e-ticaretten dijital pazarlamaya kadar dijitalleşmeyi ilgilendiren ve her alanda destek sağlayacak bir sistem altyapısının kurulması olduğunu söyledi.
Tunca,  dijital dönüşüm yol haritasının belirlenmesi amacıyla birliğe bağlı oda başkanları ile kapsamlı bir toplantı düzenlendiklerini de sözlerine ekledi. Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden gelen talep doğrultusunda esnafa dijital dönüşüm konusunda destek olmak amacıyla ortak bir çalışma başlattıklarını ifade eden Prof. Dr. Tunca, şunları söyledi: “Toplantı sonrasında ilk etapta dijital dönüşümün hızlı bir şekilde sağlanabileceği belli başlı sektörlerde e-ticarete ilişkin teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesini hedefleyen eğitimlerin gerçekleştirilmesinin uygun olacağına kanaat getirildi. Bu kapsamda değişim yönetimi, stratejik elektronik ticaret ve küresel e-ticaret uygulamaları eğitimleri ile dijital dönüşüme yönelik ilk adımı atmış olduk. Takip eden süreçte ise halen sürdürülmekte olan değerlendirmeler tamamlandıktan sonra kurulması hedeflenen destek ofisinin altyapısına ilişkin çalışmalar ivedilikle tamamlanıp esnafımızın hizmetine sunulması için gerekli adımlar atılmış olacaktır.”


 
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