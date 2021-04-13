Başkan Başdeğirmen: “Mesai arkadaşlarımız bizim için değerli”

Bem-Bir-Sen Isparta İl Temsilcisi İlkay Özdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.Sendika olarak Isparta il yönetiminin yeniden teşkil edildiğini söyleyen Bem-Bir-Sen İl Temsilcisi İlkay Özdoğan, yeni yönetim ile birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ettiklerini ifade etti. Özdoğan, “Türkiye’de yerel yönetimler iş kolunda genel yetkili sendika Bem-Bir-Sen. Çalışanlarımızla, belediye arasında bir köprü olmayı düşünüyoruz. Çalışanlarımızın refahı, mutluğu, huzurlu çalışması ve dolayısıyla belediye yönetimi olarak bunda çok katkılarınızın olduğunu biliyoruz. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyorum. Mutlu çalışan, mutlu belediye, mutlu vatandaşlar diye düşünüyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren ve yönetime başarı dileklerini ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yeni yönetim oluşturulmuş. Çok daha güzel hizmetleri yapmak noktasında çalışmalarınız olacak. Sadece belediyemizde çalışan personelin kanundaki hak ve hukuklarını takip etmenin dışında, belediye olarak da çalışanlarımıza karşı olan hak ve hukuklarımızı korumak anlamında da çalışmalar yapmanızı sizlerden istirham ediyorum. Tabi ki, belediye olarak bizler bu konularda çalışanlarımızın kanun dahilindeki hak ve hukuklarında onları mağdur edecek bir davranışta bulunmayız, o yönden sizleri çok fazla yormayız. Belediyemiz sizleri ve diğer sendikalarımızı yormayan bir belediyedir. Çünkü hak ettiği her şeyi tüm personelimize veriyoruz. Daha da fazlasını yapabilmek için gayret ediyoruz. Mesai arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Onlarla beraber biz var olduğumuzu biliyoruz. Bu hizmetleri, Isparta’mızın bugün yapmış olduğu güzel çalışmaları halk nezdinde almış olduğu olumlu geri dönüşleri beraber çalıştığımız arkadaşlarımızla yapıyoruz. Hiçbir zaman mesai arkadaşlarımızın haklarına ve hukuklarına, taleplerine olumsuz yaklaşmadık. Bundan sonra da bunu daha da ileriye götüreceğiz” görüşlerinde bulundu.