Isparta Valisi Aydın BARUŞ’un 19 Mayıs Mesajı

Isparta Valisi Aydın BARUŞ’un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı



19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışıyla başlayan ve Cumhuriyetimizin kuruluşuyla neticelenen İstiklal Mücadelemizin başlangıç tarihidir.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışıyla birlikte umutsuzluk içerisinde bulunan Türk Milleti’nin ufkunda bağımsızlık güneşinin doğuş emareleri belirmiştir.

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Mütarekesi’nin neticesi olarak dört bir taraftan işgale uğrayan Anadolu toprakları 19 Mayıs 1919’da yakılan özgürlük ve bağımsızlık ateşinin verdiği umut ve heyecanla başlayan İstiklal Savaşı sonucunda düşmandan tamamen temizlenmiştir.

19 Mayıs 1919’da başlayan Kurtuluş Mücadelesi ülkemizin bağımsızlığıyla sonuçlanan nihai zafere ulaşmıştır. Milletimizin makus talihini değiştiren, insanımız için umut dolu bir başlangıcı simgeleyen 19 Mayıs, Türk Milletini aydınlığa kavuşturan ve Cumhuriyet ile buluşturan bir dönüm noktası olmuştur.

Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında sahip olduğu kararlığı, cesareti ve milletine itimadını kurtuluş mücadelesini anlattığı Nutuk’ta şöyle ifade etmektedir. “Türk’ün haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır! Dolayısıyla, ya istiklâl ya ölüm! İşte hakiki kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktı.”



Tarih boyunca büyük medeniyetlerin kurucusu ve yaşatıcısı olan Aziz Milletimizin 19 Mayıs 1919'da Atatürk’ün önderliğinde başlattığı varoluş mücadelesine hakim olan bu ruh ve mücadele azmi Cumhuriyet nesillerin vatan ve millet sevgisini her hücresinde hissederek ülkesini yükseltmek için yılmadan çalışmasında en önemli ilham kaynağı olmuştur.

Kurtuluş Mücadelemizin başlangıç tarihi olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkemizin gençlerine duyduğu güvenin önemli bir göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal'in "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz." sözleri de bu itimadı en güzel bir şekilde ifade etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gelişerek yükselmesinin ancak Türk gençliğinin çalışkanlığı ve azmiyle başarılabileceğini düşünen Atatürk, Cumhuriyetimizin ve bizlere bıraktığı manevi mirasın muhafazası ve savunulması görevini birçok sözünde vurguladığı gibi her zaman inandığı ve en çok güvendiği Türk gençliğine vermiştir. 19 Mayıs 1919 tarihi, hem milli mücadelemizin silinmez bir hatırası, hem de yüzünü geleceğe dönmüş nesillerimizin kalbindeki tükenmez heyecanın ilham kaynağıdır.



Ata’sından aldığı emaneti ve bağımsızlık meşalesini gururla, inançla ve büyük bir cesaretle taşıyan gençler, hiç şüphesiz ki bundan sonra da bu yolda aynı kararlılıkla yürüyecekler, Atatürk’ün 105 yıl önce yaktığı bu bağımsızlık meşalesi, Türk gençliğinin elinde ilelebet yanmaya devam edecektir.







Türk Milletini bağımsızlığa ve Cumhuriyet’e kavuşturan ilk adımın 105’inci yıldönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.