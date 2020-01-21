ITSO Başkanı Tutar TOBB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin Badminton Müsabakalarındaki Başarısını Kutladı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleriyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce yaptırılan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Badminton Müsabakalarına katıldı.

Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştiren Badminton Müsabakaları nefesleri kesti. TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Badminton İl Birinciliği Müsabakaları Erkekler kategorisinde il birincisi oldu

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Genç yaşta almış olduğunuz bu başarılar bizleri gururlandırdı. Sizlerin her zaman yanındayız. Isparta Ticaret ve Sanayi Odamızı başarıyla temsil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum dedi.



