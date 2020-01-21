YÜKSEL ERGÜL GİYİM DÜNYASI'NDA BÜYÜK KAMPANYA!

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Isparta'nın en hesaplı giyim mağazası Yüksel Ergül'de ''Etiketin Yarısı'' kampanyası başladı.Bu kampanyada mağazada bulunan yüzlerce kışlık ürün etiketin yarısı fiyatına satılıyor. Kırmızı etiketli giyim ürünlerinde yüzde 50 indirim uygylanıyor! Yani bu ürünleri etiketin yarısı fiyatına alabiliyorsunuz.Bay-bayan ve çocuk Mont,Kaban,Kazak,Hırka,Yelek,Çorap,Gömlek, Takım Elbise,Triko ve yüzlerce giyim modellerinde indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı sakın kaçırmayın!