Sevgililer gününe özel , sevgi dolu hediyelerle, biricik sevgilinizi mutlu edin! O'nun kalbini fethedin!
Birçok çift için büyük önem taşıyan bu romantik ve özel gün için hediye alışverişleri çoktan başladı.
Isparta'da Sevgililer Günü'ne özel en Romantik Hediyeler, Asrın Pasta Hoby Parti reyonlarında yerini aldı.
Isparta Asrın Pasta Hoby Parti'den alacağınız birbirinden özel hediyeliklerle sevdiğinize sevginizi gösterin!
'Seni Seviyorum' Yazıları, Kalp balonlar, Kalp ve Kitap kutulu çikolata çeşitleri, 14 Şubat süsleri ve daha fazlası Asrın'da...
Adres: Sanayi mahallesi 102. cadde No: 46 ( Yaşar Bolat üst geçit yanı) ISPARTA
Telefon: 0246 218 07 32