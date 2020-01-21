SEVGİ DOLU 14 ŞUBAT HEDİYELERİ VE SÜSLERİ ASRIN'DA

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Birçok çift için büyük önem taşıyan bu romantik ve özel gün içinalışverişleri çoktan başladı.Isparta'da Sevgililer Günü'ne özel en RomantikIsparta Asrın Pasta Hoby Parti'den alacağınız birbirinden özel hediyeliklerle sevdiğinize sevginizi gösterin!Sanayi mahallesi 102. cadde No: 46 ( Yaşar Bolat üst geçit yanı)