ITSO Başkanı Tutar’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Tutar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde bütün bir milletin desteğiyle verilen milli mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyetin en değerli fazilet olduğunu ifade etti.

Başkan Tutar, "Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 98’nci kuruluş yıldönümüne ulaşmanın büyük onur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. İş dünyası olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak, ekonomik olarak güçlendirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, vatanı, bayrağı ve istiklal uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 98'nci yılı devletimize ve aziz milletimize kutlu olsun” dedi.



ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI