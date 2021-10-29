Başkan Adar Cumhuriyet Bayramı’nı Kutladı

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Cumhuriyet’in bize Ulu Önderimiz Atatürk’ün en önemli mirası olduğunu dile getiren Başkan Adar, bugün bu topraklarda demokrasi, insan hakları ve özgürlük varsa bunun güvencesi Cumhuriyettir, bunu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına borçlu olduklarını aktardı.Başkan Adar mesajına şu sözlerle devam etti: "Türk Milleti 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' diyerek eşi görülmemiş bir zafer kazanmış ve bu eşsiz zaferi Cumhuriyetle taçlandırmıştır. 98. yılını kutladığımız Cumhuriyet, Aziz Türk Milleti’nin her türlü zorluk ve imkânsızlığa rağmen örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterdiği kahramanlığın eseridir. Cumhuriyetimiz, aydınlık bir gelecek yolunda rehberimizdir. Ecdadımızdan aldığımız bu emaneti yarınlara taşımak, ülkemizi daha büyük ve daha güçlü kılmak için her günden daha fazla çalışmalıyız. Cumhuriyetimizi korumak, bu kıymetli emaneti devralacak geç nesillere vatan sevgisini aşılamak bizlerin en büyük sorumluluğudur.Bu duygu ve düşüncelerimle, Cumhuriyetimizin ilanının 98. yılını kutluyor, vatanımızı korumak ve Cumhuriyetimizi kurmak için canları pahasına mücadele eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.” dedi.ITB