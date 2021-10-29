İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2021 - 46 -

Karar Tarihi : 28.10.2021

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 28.10.2021 Perşembe günü saat 12.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 28.10.2021 tarih ve 17428 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde İl Hıfzıssıhha Kurulunun 28.06.2021 tarih ve 2021/42 sayılı Kararıyla kademeli normalleşmenin son etabında uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiş olup buna göre sinema salonlarının Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenmiş tedbirler ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla 01 Temmuz 2021 tarihinden faaliyet gösterebilecekleri belirtilmiştir.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 21.08.2021 tarih ve 2021/43 sayılı Kararında ise aralarında tiyatro ve sinema salonlarının da olduğu bazı yerlere girişlerde aşılı yada geçirilmiş hastalık konumunda (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmayan kişiler için 06 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi ve bu durumun işletmeciler tarafından tiyatro ve sinema salonlarına girişte HES kodu üzerinden kontrol edilerek hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlenmiştir.

Sinema salonları ve tiyatrolar için İl Hıfzıssıhha Kurulunun 21.08.2021 tarih ve 2021/43 sayılı Kararı ile getirilen hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlemesi ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu yerler için getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk uygulamasının kaldırılması sonrasında;

1. Sinema salonları ve tiyatrolar için kapasite sınırlamasına yönelik daha önce alınmış olan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarının kaldırılmasına,

2. Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen mesafe koşulları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesine,

3. Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan durumda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz etmelerine, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesine,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

