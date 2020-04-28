50.000 TL. üst limitli,

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50.000 TL limitli kredi kullanabilecektir.

2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacaktır.

Kredinin brüt faiz oranı yıllık % 7,50’dir.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar 2020 Nefes Kredisi hakkında basın açıklaması yaptı.“2020 Nefes Kredisi” kampanyası, üyelerimizin finansman sorunlarının giderilmesine yönelik olarak yürürlüğe girmiştir.TOBB’un katkıları ile Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Denizbank ile imzalanan protokol kapsamında Denizbank’ın tüm şubelerinde kullandırılacaktır.“2020 Nefes Kredisi” yönelik kredi koşulları şu şekildedir:Protokol imzalanan bankalar tarafından Kredi Garanti Fonu’na (KGF) ödenecek %0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyon talep edilmeyecektir.Krediye başvurmak için gerekli olan “NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİNDİR” ibareli Oda sicil kayıt ve faaliyet belgesini Odamıza borcu olan ya da üyeliği askıda olan üyelerimiz de dahil olmak üzere tüm üyelerimiz ücretsiz olarak, Sadece odamızdan elden temin edebileceklerdir. Söz konusu belgenin temininden sonra protokole taraf olan bankaların herhangi bir şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabileceklerdir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımla,