T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı basın bülteni





Isparta İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde;



Haklarında, “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 8 Yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y ve “Konutta Birden Fazla Kişi İle Birlikte Yağma” suçundan 9 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. isimli şahıslar Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandıkları evlerde yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. Şüpheliler çıkarıldıkları Mahkemece tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir.



Isparta İl Jandarma Komutanlığı tüm unsurları ile suç ve suçlularla mücadeleye yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.