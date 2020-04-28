ISPARTA TİCARET BORSASI BÜLTENİ



TOBB NEFES KREDİSİ İLE ÜYELERİMİZE NEFES OLUYORUZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi” tekrar başladı. TOBB’un öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi için imzalar TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş tarafından atıldı.​

Konu ile ilgili olarak Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ADAR açıklamalarda bulundu:

‘ Geçmiş yıllarda 6 kez kez hayata geçirdiğimiz TOBB Nefes Kredisini içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde üyelerimize destek olması için tekrar hayata geçiriyoruz. Salgın sürecinin başından bu yana üyelerimizin tüm sorun ve taleplerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize ilettik.TOBB Başkanımız Rifat HİSARCIKLIOĞLU ilettiğimiz her sorunun çözümü için Bakanlıklar nezdinde gece gündüz demeden çalıştı.Cansiperane çabaları için TOBB Başkanımıza teşekkür ediyorum.

Birliğimize ilettiğimiz önemli konulardan biri de üyelerimizin finansmana erişim sorunuydu.Yapılan görüşmeler sonucu TOBB ile birlikte bağlı oda ve borsaların bu süreçte taşın altına elini koyması kararı çıktı. TOBB ve tüm oda ve borsalar kaynaklarımızı üyelerimizin istifadesine açıyoruz.Bu kapsamda TOBB önderliğinde KGF ve Denizbank işbirliğinde TOBB Nefes Kredisi yeniden kullanıma sunuluyor.

Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan üyelerimiz bugünden itibaren Borsamızdan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubesine başvurabilecekler. 2 hafta sonra kamu bankalarının da projeye katılımını bekliyoruz.

TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin ila 100 bin arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu: 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin %80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Bu projeyle inşallah istihdamın, üretimin öncüsü küçük işletmelerimize nefes olacağız” dedi.