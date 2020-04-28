GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

ITB'den müjde! Üyelerine nefes kredisi

ITB'den müjde! Üyelerine nefes kredisi
ISPARTA
34 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
                              ISPARTA TİCARET BORSASI BÜLTENİ      

      TOBB NEFES KREDİSİ İLE ÜYELERİMİZE NEFES OLUYORUZ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi” tekrar başladı. TOBB’un öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi için imzalar TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş tarafından atıldı.​
Konu ile ilgili olarak Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ADAR açıklamalarda bulundu:
‘ Geçmiş yıllarda 6 kez kez hayata geçirdiğimiz TOBB Nefes Kredisini içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde üyelerimize destek olması için tekrar hayata geçiriyoruz. Salgın sürecinin başından bu yana  üyelerimizin tüm sorun ve taleplerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize ilettik.TOBB Başkanımız Rifat HİSARCIKLIOĞLU ilettiğimiz her sorunun çözümü için Bakanlıklar nezdinde gece gündüz demeden çalıştı.Cansiperane çabaları için TOBB Başkanımıza teşekkür ediyorum.
Birliğimize ilettiğimiz önemli konulardan biri de üyelerimizin finansmana erişim sorunuydu.Yapılan görüşmeler sonucu TOBB ile birlikte  bağlı oda ve borsaların bu süreçte taşın altına elini koyması kararı çıktı. TOBB ve tüm oda ve borsalar kaynaklarımızı üyelerimizin istifadesine açıyoruz.Bu kapsamda TOBB önderliğinde KGF ve Denizbank işbirliğinde TOBB Nefes Kredisi  yeniden kullanıma sunuluyor.
Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan üyelerimiz bugünden itibaren Borsamızdan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubesine başvurabilecekler. 2 hafta sonra kamu bankalarının da projeye katılımını bekliyoruz.
TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin ila 100 bin arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu: 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin %80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Bu projeyle inşallah istihdamın, üretimin öncüsü küçük işletmelerimize nefes olacağız” dedi.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ITB'den müjde! Üyelerine nefes kredisi
Araç alım satımında yeni dönem resmen başladı
Isparta'daki sanayi işletmelerine önemli duyuru! ''(e-belge) uygulamasına geçilmiştir''
Isparta'da Karantinadaki denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza
Bakan Koca, bugünkü can kaybı ve vaka sayısını açıkladı
​Son dakika haberi: Kritik toplantı sonrası Erdoğan 1 Mayıs kararını açıkladı!
Isparta'da Ücretsiz Maske Dağıtımına Başlandı
Isparta'da trafik akışı her geçen gün hızlanıyor
Normalleşme takvimi bugün netleşiyor! İşte 2 aşamalı plan
31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SÜRE DOLDU
TELEFONUNUZU AKINCILAR'A TAMİR ETTİRİN! NEDEN Mİ?
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
Valilik'ten önemli duyuru! Tüm Isparta'yı ilgilendiriyor!
Burdur'da Salda Gölü canlı yayınla 24 saat izlenecek
Isparta'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan Paketi Yardımı
son dakika: Isparta'da tüp kamyonu devrildi : 1 ölü
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
Isparta’daki Pazar Yerlerinin Durumu Yeniden Gözden Geçirildi
Bilim Kurulu Üyesi 'işe yarıyor' deyip tarih açıkladı! Müjdeyi verdi
Isparta Gözde Balık Evi '' Balık Ye Enerjini Yenile'' Türk somonu tezgahlarda...
'Nakdi ücret desteği'nde milyonların beklediği ödeme tarihi belli oldu
Son dakika: 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni geliyor! İşte şartları
Müjdeli haber geldi! Bilim Kurulu Üyesi son durumu açıkladı
TBMM ile yaşıt Burdur'daki Fadime nineye sürpriz doğum günü kutlaması
Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk Burdur ve Isparta'da yurda yerleştirildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Tüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurduTüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurdu22 Nisan 2020
son dakika: Isparta'da tüp kamyonu devrildi : 1 ölüson dakika: Isparta'da tüp kamyonu devrildi : 1 ölü25 Nisan 2020
Isparta'da karantinaya alınan Çarıksaraylar beldesi ile ilgili açıklama...Isparta'da karantinaya alınan Çarıksaraylar beldesi ile ilgili açıklama...24 Nisan 2020
Koronavirüs nedeniyle ödemeler 3 ay ertelenecekKoronavirüs nedeniyle ödemeler 3 ay ertelenecek22 Nisan 2020
Burdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralıBurdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı23 Nisan 2020
Isparta'da o belde karantinaya alındıIsparta'da o belde karantinaya alındı24 Nisan 2020
Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk Burdur ve Isparta'da yurda yerleştirildiSuudi Arabistan'da bulunan 349 Türk Burdur ve Isparta'da yurda yerleştirildi24 Nisan 2020
Isparta Müftülüğü'nden önemli duyuruIsparta Müftülüğü'nden önemli duyuru21 Nisan 2020
ITB Başkanı Adar: ''...düzenleme ve destek gelmeli''ITB Başkanı Adar: ''...düzenleme ve destek gelmeli''24 Nisan 2020
Müjdeli haber geldi! Bilim Kurulu Üyesi son durumu açıkladıMüjdeli haber geldi! Bilim Kurulu Üyesi son durumu açıkladı25 Nisan 2020
Bakan müjdeyi verdi Ücretsiz verilecek!Bakan müjdeyi verdi Ücretsiz verilecek!24 Nisan 2020
Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı! Bir ilk gerçekleştiTürkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı! Bir ilk gerçekleşti24 Nisan 2020
Son dakika: 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni geliyor! İşte şartlarıSon dakika: 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni geliyor! İşte şartları25 Nisan 2020
Burdur'da yangınBurdur'da yangın24 Nisan 2020
'Nakdi ücret desteği'nde milyonların beklediği ödeme tarihi belli oldu'Nakdi ücret desteği'nde milyonların beklediği ödeme tarihi belli oldu25 Nisan 2020
Isparta’daki Pazar Yerlerinin Durumu Yeniden Gözden GeçirildiIsparta’daki Pazar Yerlerinin Durumu Yeniden Gözden Geçirildi25 Nisan 2020
HABER: ISPARTA TEK YÜREK ''TEŞEKKÜRLER ISPARTA'M''HABER: ISPARTA TEK YÜREK ''TEŞEKKÜRLER ISPARTA'M''24 Nisan 2020
Bilim Kurulu Üyesi 'işe yarıyor' deyip tarih açıkladı! Müjdeyi verdiBilim Kurulu Üyesi 'işe yarıyor' deyip tarih açıkladı! Müjdeyi verdi25 Nisan 2020
Valilik'ten önemli duyuru! Tüm Isparta'yı ilgilendiriyor!Valilik'ten önemli duyuru! Tüm Isparta'yı ilgilendiriyor!26 Nisan 2020
TBMM ile yaşıt Burdur'daki Fadime nineye sürpriz doğum günü kutlamasıTBMM ile yaşıt Burdur'daki Fadime nineye sürpriz doğum günü kutlaması24 Nisan 2020