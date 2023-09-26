İtfaiye Haftası Kutlamaları Isparta'da Coşkuyla Gerçekleşti

İtfaiye Teşkilatının 309. Yıldönümü Coşkuyla KutlandıIsparta Belediyesi, İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 309. yıldönümünü coşkuyla kutluyor. Her yıl 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında İtfaiye Haftası olarak kutlanan bu özel hafta dolayısıyla Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, farkındalık oluşturmak amacıyla şehir merkezinde yürüyüş ve araç konvoyu düzenledi.Belediye binası önünden başlayan yürüyüş ve araç konvoyunda İtfaiye Müdürlüğü personeli, tulumbacılar ve itfaiye araçları büyük ilgi gördü. Coşkulu katılımın olduğu etkinlik Kaymakkapı Meydanı'nda son buldu.Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Balcı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti. 2023 yılında bugüne kadar 507 olaya müdahale ettiklerini, bunlardan 71'inin ev ve işyeri yangını olduğunu ifade etti. Balcı, "Orman yangınlarından su altı kurtarmaya, dağ arama kurtarma faaliyetlerinden trafik kazalarına, su baskınlarından hayvan kurtarma operasyonlarına kadar yüzlerce olaya müdahale ettik. Isparta Belediyesi İtfaiyesi olarak profesyonel kadromuzla yangına müdahale ve kurtarma araç filomuzla bölgemizde önde gelen bir teşkilat haline geldik. 7 gün 24 saat Ispartalı hemşehrilerimizin ve ihtiyaç halinde tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz" şeklinde konuştu.İtfaiye Haftası kutlamaları, İsparta'da itfaiye teşkilatının önemli işlerine vurgu yaparak, bu kahraman ekiplerin çalışmalarını ve fedakarlıklarını takdir etme fırsatı sundu.