ITSO Başkanı Çelik’ten İstanbul’un Fethi Mesajı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, İstanbul’un Fethi’nin 570. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İstanbul’un dünyanın en kıymetli şehirlerinin başında geldiğini vurgulayan Başkan Çelik, “Bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasına vesile olan dünyanın göz bebeği İstanbul’un, sevgili Peygamberimizin övgüsüne ve müjdesine mazhar olan büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerleri tarafından fethedilişinin 570. yıldönümünü kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

Gerek sahip olduğu kadim tarihi ve medeniyeti gerekse konumuyla dünyanın en kıymetli şehirlerinin başında gelen İstanbul, aynı zamanda kahraman ecdadımızdan tevarüs eden sevgi, saygı, hoşgörü ve adalet gibi yüce hasletlerimizin de timsalidir.

İstanbul’un Fethi’nin 570. yıldönümü vesilesiyle, yeryüzü medeniyetlerinin akışına yön vererek, tarihin tüm seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve O’nun kumandasındaki muzaffer ordumuzu rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.