Isparta Uluslararası Gül Festivali ile Şehir Renkleniyor

Gül Bahçelerinde Hasat Zamanı: Isparta Uluslararası Gül Festivali Başlıyor

GÜL KORTEJİYLE BAŞLAYAN FESTİVAL

EĞİRDİR, SENİR VE GÜNEYKENT'TE ETKİNLİKLER

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

KONSERLERLE GECELER RENKLENECEK

TÜRK YILDIZLARI ISPARTA SEMALARINDA

Haber Metni: Isparta, gül zamanına girdi ve renkli bir festivalle coşacak. Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Gül Festivali, 2 Haziran Cuma günü başlıyor. Festival kapsamında gül bahçelerinde hasat yapılacak, konserler, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İşte festivalin detayları:Isparta Uluslararası Gül Festivali, 2 Haziran Cuma günü saat 11.00'da başlıyor. Gülcü Mahallesindeki Gülcüzade İsmail Efendi kabri başında anmalar gerçekleştirilecek ve Mevlid-i Şerif okutulacak. Ardından saat 11.00'da Kolçelik Kavşağından başlayacak olan Gül Koşusu ile festival hareketlenecek.Festival kapsamında, 2-4 Haziran tarihleri arasında Isparta merkez ve Eğirdir İlçesi, Güneykent ve Senir Kasabalarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Gül bahçelerinde folklor gösterileri yapılacak ve gül hasatları gerçekleştirilecek. Ayrıca, Güneykent Gül Bahçeleri, Gülhane ve Gül Yağı Fabrikasında özel etkinlikler düzenlenecek.Festival boyunca çocuklar için de birçok etkinlik düzenleniyor. Festival alanında atölye çalışmaları, balon parkı, e-spor turnuvaları, kukla gösterileri ve diğer çeşitli aktiviteler yer alacak.Festival kapsamında yerel grupların müzik performanslarının yanı sıra ünlü sanatçılar da sahne alacak. Isparta Meydan AVM'de düzenlenecek konserlerde Mustafa Ceceli, Suat Ateşdağlı, Ekin Uzunlar ve Merve Özbey gibi isimler Isparta halkıyla buluşacak.Festivalin en heyecan verici anlarından biri Türk Hava Kuvvetleri'nin milli gururu Türk Yıldızları'nın gösterisi olacak. 4 Haziran Pazar günü saat 14.45'te Isparta semalarında gerçekleşecek olan gösteri, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nden izlenebilecek.Bu renkli festivalle Isparta, gül kokuları ve coşkulu etkinliklerle dolu bir atmosfere bürünecek. Uluslararası Gül Festivali, Isparta'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirler için unutulmaz bir deneyim sunacak.#Isparta #GülFestivali #GülHasadı #Eğlence #Konserler #TürkYıldızları #ÇocukEtkinlikleri #FolklorGösterileri #gulfestivali #ispartagulfestivali #uluslararasigulfestivali