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Isparta’da gül zamanı festivalle renklenecek

Isparta’da gül zamanı festivalle renklenecek
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Isparta’da gül zamanı
festivalle renklenecek
  
Isparta Uluslararası Gül Festivali 2 Haziran Cuma günü başlıyor. Festival kapsamında gül bahçelerinde hasat yapılacak, konserler, yarışma ve etkinlikler düzenlenecek. Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından 2-4 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Gül Festivalinde faklı il ve ülkelerden gelen ekipler gösteriler düzenleyecek. Festival kapsamında çocuklarda unutulmadı. Bu kapsamda çocuklara yönelik atölye çalışmaları yapılacak, yarışmalar gerçekleştirilecek.
 
2 Haziran Cuma günü saat 11.00’da Gülcü Mahallesindeki Gülcüzade İsmail Efendi kabri başında anılacak, Gülcü Mahallesi ve Mimar Sinan Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulacak. Isparta Uluslararası Gül Festivali saat 11.00’da Kolçelik Kavşağından başlayacak ve Gülcü Meydanlığında son bulacak Gül Koşusu ile devam edecek.
2-4 Haziran 2023 tarihlerinde Isparta merkez ve Eğirdir İlçesi, Güneykent ile Senir Kasabalarında da düzenlenecek olan etkinlikler şu şekilde;
GÜL KORTEJİ CUMA GÜNÜ SAAT 15.00’DA
Isparta Uluslararası Gül Festivali’nin ilk gününde saat 14.00’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunulacak. Ardından saat 15.00’da Isparta Belediyesinin önünden başlayacak olan Gül Korteji düzenlenecek.
GÜL BAHÇELERİNDE FOLKLOR GÖSTERİLERİ VE GÜL HASADI
Festival boyunca her gün saat 09.00-14.00 arasında Eğirdir İlçesi, Senir ve Güneykent Kasabalarında gül bahçelerinde folklor gösterileri düzenlenecek, gül hasatları gerçekleştirilecek. Yine 4 Haziran Pazar günü 08.00-12.00 saatleri arasında Güneykent Gül Bahçeleri, Gülhane ve Gül Yağı Fabrikasında etkinlikler düzenlenecek. Güneykent için pazar günü belediye önünden saat 08.00’da vatandaşlar için otobüs seferleri düzenlenecek.
FESTİVALDE ÇOCUKLAR UNUTULMADI
Festival boyunca çocuklar içinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İlk gün saat 16.00’da Fevzi Paşa İlkokulu ile Belediye Kültür Merkezi arasında kalan cadde (Hacı İbrahim Parlar Caddesi) üzerinde kurulacak olan festival alanında başlayacak olan etkinlikler 3 gün boyunca devam edecek. Çocuklara yönelik atölye çalışmaları yapılacak, balon park kurulacak, e-spor turnuvaları düzenlenecek, kukla gösterileri ve çeşitli aktiviteler yer alacak.
KONSERLER DÜZENLENECEK
Festival kapsamında yerel gurupların müzik performansları yer alacak. Farklı il ve ülkelerden gelen ekiplerin folklor gösterilerinin yanı sıra festivalin akşam bölümünde ise ünlü sanatçılar Ispartalılar ile buluşacak. Isparta Meydan AVM’de düzenlenecek olan konserlerin ilk gününde saat 21.00’da Mustafa Ceceli, ikinci günü saat 20.00’da Suat Ateşdağlı ile Ekin Uzunlar konser verecek. Pazar günü festival saat 21.00’da Merve Özbey konseri ile son bulacak.
MİLLİ GURURUMUZ TÜRK YILDIZLARI ISPARTA SEMALARINDA OLACAK
Türkiye’nin ve Türk Hava Kuvvetlerinin milli gururu Türk Yıldızları 4 Haziran 2023 Pazar günü saat 14.45’de Isparta semalarında gösteri yapacak. Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında Türk Yıldızlarının gösterisi Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinden izlenebilecek.
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