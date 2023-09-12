ITSO Başkanı Çelik, Okul Açılışında!

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcında öğrencilerin heyecanını paylaştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde Başkan Çelik, öğrencilere ve velilere seslendi.Törende, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik'in yanı sıra Başkan Yardımcısı Hüseyin Dede, Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de hazır bulundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Çelik'in öğrencilere hitabıyla devam etti.Başkan Çelik, öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, okullarının nitelikli bir eğitim sunma amacını başarıyla sürdürdüğünü belirtti. Gençlerin elaman olarak sanayide aranan ve hızla iş dünyasına katılması gereken bireyler olduğunu vurguladı.Ayrıca, öğrencilere hangi tercihi yaparlarsa yaparlarsa, işlerini severek ve isteyerek yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu ve onları gelecekteki görevlerinin ve sorumluluklarının büyük başarılar sağlayacağını anlattı.Başkan Çelik ayrıca, velilere çocuklarını okula göndermekle memleketlerine, çevrelerine ve topluma faydalı bireyler yetiştirme görevlerini hatırlattı ve öğrencilerin Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsil etmelerini rica etti.Öğretmenlere de hitap eden Başkan Çelik, onların bilim insanları, esnaf, sanayiciler yetiştirme görevinin kutsal bir görev olduğunu ve bu konudaki emeklerini takdir ettiğini ifade etti.Tören, Okul Müdürü Osman Topdal ve Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı'nın konuşmalarıyla sona erdi.