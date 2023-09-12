Araç sahipleri dikkat, akaryakıta çifte zam geliyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor.

Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez çifte zam geliyor.

13 Eylül çarşamba gününden itibaren motorinin litresi 1.50 lira, benzinin litresi ise 1 lira artacak.

Zamın ardından motorinin litresi Isparta'da 40 lira 71 kuruşa çıkacak, benzinin litresi ise Isparta'da 39 lira 8 kuruşa yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi.

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorinin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi.

Dört aylık sürede akaryakıt fiyatları iki kattan fazla arttı.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle, KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

