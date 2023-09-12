Gültekin Başkan'dan Taraftara Teşekkür: Isparta 32 Spor Galip Geldi

"Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, Taraftara Teşekkür Etti"

Haber Metni: Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Isparta Atatürk Stadyumu'nda oynandı ve Gaziantep, Adana ve Hatay bölgelerinden gelen hakemler tarafından yönetildi. Isparta 32 Spor'un gollerini Muhlis İstemi ve Mehmet Küçükdurmuş kaydetti.

Karşılaşma sırasında tribünleri dolduran futbolseverlere teşekkür eden Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, "Takımımızı 90 dakika boyunca destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların destekleri bizim için büyük önem taşıyor ve maça olan ilgileri bizleri mutlu ediyor" dedi. Başkan Özdemir, galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları da kutladı.

Ayrıca, maç sonunda Denizli Yeşil Cephe taraftar grubunu tribüne davet eden Başkan Özdemir, "Futbol, dostluk ve kardeşlik demektir. Bu nedenle rakip taraftarları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.