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​ITSO Başkanı Çelik: İnsanlığa Sığmayan Hain Saldırıyı Kınıyoruz

​ITSO Başkanı Çelik: İnsanlığa Sığmayan Hain Saldırıyı Kınıyoruz
ISPARTA
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ITSO Başkanı Çelik: İnsanlığa Sığmayan Hain Saldırıyı Kınıyoruz
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, İstanbul’da meydana gelen patlamanın ardından kınama mesajı yayımladı. Başkan Çelik, “Ülkemizin birliğine ve beraberliğine saldıran her türlü terörü ve destekçilerini lanetliyorum.” dedi.
ITSO Başkanı Metin Çelik, Taksim İstiklal Caddesinde meydana gelen terör saldırısının kabul edilemez olduğunu belirterek, huzura kastederek, kaos ortamıyla amaçlarına ulaşmayı umut edenlerin asla başaramayacaklarını söyledi.
Başkan Çelik, “Bu saldırı terörün vahşi, hain ve insanlık dışı yüzünü bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin birlik, beraberlik ve huzurunu hedef alan bu tür hain saldırılar karşısında, milletimiz sonuna kadar dimdik duracaktır. İnsanlığa sığmayan, hiçbir haklı gerekçesi olamayan hain saldırıları lanetliyoruz.” diye konuştu.
Başkan Çelik, hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diledi.
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