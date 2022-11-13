isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZ

ISPARTA KAYA BALIK: ''BU SEZON BALIĞA DOYACAĞIZ''

ISPARTA KAYA BALIK: ''BU SEZON BALIĞA DOYACAĞIZ''
ISPARTA
G.Tarihi: 13.11.2022 01:18
473583 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Balık tezgahlarında palamutun yerini çinekop aldı. Isparta Kaya Balık yetkilileri, vatandaşların palamutun ardından çinekopa da doyacaklarını söyledi. 
Isparta'da Kaya Balık Tezgahlarda Balık bolluğu sürüyor. Palamutun ardından Çinekop tezgahlarda bollaştı. Kaya Balık yetkilileri bu sezon vatandaşların balığa doyacağını söyledi. Vatandaşlar bol palamut yediğini söyleyen Kaya Balık, tezgahlarda bollaşan çinekopun da tezgahlarda bol olacağını belirtti. 

“ARTIK TEZGAHLARDA PALAMUTTAN ÇOK ÇİNEKOP GÖRECEĞİZ”

Bu sene denizlerde bolluk ve bereketin olduğunu ifade eden Kaya Balık Yetkilisi Nejdet Kaya “Palamutun ardından çinekop başladı. Artık tezgahlarda palamuttan çok çinekop göreceğiz.  İnşallah çinekopa doyacağız. Tüm balıklara talep var. Palamuttan sonra yavaş yavaş çinekopa rağbet artacaktır.” şeklinde konuştu.
 

 Kaya Balık;  30'dan fazla farklı balık türü tedarik edip işliyor. Balıklar bütün, içi boşaltılmış, pulları alınmış, fileto, kelebek fileto veya müşterinin isteğine göre herhangi başka bir formatta hazırlanabilir.

Ayrıca hemen yan tarafında yer alan ve  bir deniz masalını andıran dekoru ile Kaya Balık Evi sizlere benzersiz bir balık ziyafeti sunuyor! 

 Tavada yada ızgarada; Çipura, Levrek, Lagos, Somon, Palamut, Hamsi ve daha fazlası için sizleri ailenizle birlikte Kaya Balık Evi'ne davet ediyoruz.

Isparta'da balıkseverlerin vazgeçilmez adresi Kaya Balık ve Kaya Balık Evi

KAYA BALIK  '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''

  • Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
  • WhatsApp Mesaj Hattı 0 530 072 21 80
  •  Tıkla Ara Sipariş Ver:  0246 220 20 70 

DSC1141 DSC1142 DSC1144 DSC1147 DSC1148 DSC1149 DSC1159 DSC1162 DSC1163 DSC1165 DSC1166 DSC1168 DSC1169 DSC1178



 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA KAYA BALIK: ''BU SEZON BALIĞA DOYACAĞIZ''
Çalışan maaşlarına 1000 TL destek
ŞANLIURFA'NIN GERÇEK KEBABI VE LAHMACUNU ARTIK ISPARTA'DA!
ISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKAT
Twitter ''mavi tik'' nasıl alınır? Türkiye fiyatı belli oldu
ISPARTA'DA FUARDA BİR İLK! AKILLI ÇİFTLİK SİSTEMLERİ
ISPARTA ERGÜN ISI'DAN FUARA ÖZEL BÜYÜK KAMPANYA!
Isparta'da 17. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
Isparta Yiğit Züccaciye'de Büyük İndirim Kampanyası
AMAN DİKKAT! ISPARTA'DA İNTERNETTEN DOLANDIRICILIK OLAYI
ALTIN FİYATLARINDA ÇILGIN YÜKSELİŞ! ALTIN FIRLADI
ISPARTA'DA BİR İLK! TELALEM'DE TÜM CİHAZLAR NANO TEKNOLOJİ İLE KAPLANIYOR
Isparta'da siren sesi uyarısı
Isparta Yunus Timlerinden narkotik operasyonlar
ISPARTA 17. GÖLLER BÖLGESİ - Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor
Isparta'da Emniyet 25 şok uygulamada 1013 şahısı sorguladı
TEMPO PARK'TAN KIŞ DÜĞÜNLERİ KAMPANYASI
EYLÜL MİNEL'DE LOKUM VE REÇELLERDE İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI
GÜNÜN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI VE HABERLERİ
ISPARTA'DA EN TAZE BALIKLAR KAYA BALIK REYONLARINDA
GÜNÜN HABELRERİ
ISPARTA'DA İNTERNETTEN DOLANDIRICILIK OLAYIISPARTA'DA İNTERNETTEN DOLANDIRICILIK OLAYI
ISPARTA'DA OTO SES SİSTEMLERİ İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM GÜNDEM OTO MÜZİK'TE!
BENİZN VE LPG'YE ZAM GELİYOR! İŞTE GÜNCEL FİYATLAR...
Deprem Isparta ve Burdur’da da hissedildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, ISPARTA formatisparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kadın Teknik Eleman Eğitim Projesi Başladı Kadın Teknik Eleman Eğitim Projesi Başladı 10 Kasım 2022
ISPARTA 17. GÖLLER BÖLGESİ - Tarım ve Hayvancılık Fuarı BaşlıyorISPARTA 17. GÖLLER BÖLGESİ - Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor07 Kasım 2022
ISPARTA'DA BİR İLK! TELALEM'DE TÜM CİHAZLAR NANO TEKNOLOJİ İLE KAPLANIYORISPARTA'DA BİR İLK! TELALEM'DE TÜM CİHAZLAR NANO TEKNOLOJİ İLE KAPLANIYOR08 Kasım 2022
Isparta'da Milli Ağaçlandırma Günü KutlandıIsparta'da Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı12 Kasım 2022
Vali Baruş Isparta Merkeze bağlı Kayı ve Deregümü köylerini ziyaret ettiVali Baruş Isparta Merkeze bağlı Kayı ve Deregümü köylerini ziyaret etti09 Kasım 2022
Isparta'da Emniyet 25 şok uygulamada 1013 şahısı sorguladıIsparta'da Emniyet 25 şok uygulamada 1013 şahısı sorguladı07 Kasım 2022
EĞİRDİR’E 2. ETAP TOKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOREĞİRDİR’E 2. ETAP TOKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR09 Kasım 2022
Tarımın nabzı Isparta'da atıyor! Fuar 17. yaşındaTarımın nabzı Isparta'da atıyor! Fuar 17. yaşında12 Kasım 2022
ISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKATISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKAT11 Kasım 2022
ISPARTA KAYA BALIK: ''BU SEZON BALIĞA DOYACAĞIZ''ISPARTA KAYA BALIK: ''BU SEZON BALIĞA DOYACAĞIZ''13 Kasım 2022
Isparta'da Hayvan Sağlığı İçin Zorlu Şartlarda SahadalarIsparta'da Hayvan Sağlığı İçin Zorlu Şartlarda Sahadalar07 Kasım 2022
Isparta Yiğit Züccaciye'de Büyük İndirim KampanyasıIsparta Yiğit Züccaciye'de Büyük İndirim Kampanyası10 Kasım 2022
ŞANLIURFA'NIN GERÇEK KEBABI VE LAHMACUNU ARTIK ISPARTA'DA!ŞANLIURFA'NIN GERÇEK KEBABI VE LAHMACUNU ARTIK ISPARTA'DA!11 Kasım 2022
ITSO Başkanı Çelik 10 Kasım MesajıITSO Başkanı Çelik 10 Kasım Mesajı10 Kasım 2022
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Isparta'da Saygı ve Minnetle AnıldıGazi Mustafa Kemal Atatürk Isparta'da Saygı ve Minnetle Anıldı10 Kasım 2022
Isparta ve tüm ülkede deprem tatbikatı yapıldıIsparta ve tüm ülkede deprem tatbikatı yapıldı10 Kasım 2022
ISPARTA'DA FUARDA BİR İLK! AKILLI ÇİFTLİK SİSTEMLERİISPARTA'DA FUARDA BİR İLK! AKILLI ÇİFTLİK SİSTEMLERİ10 Kasım 2022
ISPARTA ERGÜN ISI'DAN FUARA ÖZEL BÜYÜK KAMPANYA!ISPARTA ERGÜN ISI'DAN FUARA ÖZEL BÜYÜK KAMPANYA!10 Kasım 2022
ATAMIZI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZATAMIZI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ10 Kasım 2022
ALTIN FİYATLARINDA ÇILGIN YÜKSELİŞ! ALTIN FIRLADIALTIN FİYATLARINDA ÇILGIN YÜKSELİŞ! ALTIN FIRLADI08 Kasım 2022