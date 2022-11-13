“ARTIK TEZGAHLARDA PALAMUTTAN ÇOK ÇİNEKOP GÖRECEĞİZ”

Balık tezgahlarında palamutun yerini çinekop aldı. Isparta Kaya Balık yetkilileri, vatandaşların palamutun ardından çinekopa da doyacaklarını söyledi.Isparta'da Kaya Balık Tezgahlarda Balık bolluğu sürüyor. Palamutun ardından Çinekop tezgahlarda bollaştı. Kaya Balık yetkilileri bu sezon vatandaşların balığa doyacağını söyledi. Vatandaşlar bol palamut yediğini söyleyen Kaya Balık, tezgahlarda bollaşan çinekopun da tezgahlarda bol olacağını belirtti.Bu sene denizlerde bolluk ve bereketin olduğunu ifade eden Kaya Balık Yetkilisi Nejdet Kaya “Palamutun ardından çinekop başladı. Artık tezgahlarda palamuttan çok çinekop göreceğiz. İnşallah çinekopa doyacağız. Tüm balıklara talep var. Palamuttan sonra yavaş yavaş çinekopa rağbet artacaktır.” şeklinde konuştu.

Kaya Balık; 30'dan fazla farklı balık türü tedarik edip işliyor. Balıklar bütün, içi boşaltılmış, pulları alınmış, fileto, kelebek fileto veya müşterinin isteğine göre herhangi başka bir formatta hazırlanabilir.



Ayrıca hemen yan tarafında yer alan ve bir deniz masalını andıran dekoru ile Kaya Balık Evi sizlere benzersiz bir balık ziyafeti sunuyor!



Tavada yada ızgarada; Çipura, Levrek, Lagos, Somon, Palamut, Hamsi ve daha fazlası için sizleri ailenizle birlikte Kaya Balık Evi'ne davet ediyoruz.



Isparta'da balıkseverlerin vazgeçilmez adresi Kaya Balık ve Kaya Balık Evi



KAYA BALIK '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''