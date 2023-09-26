Başkan Özdemir: "Biz Birlikte Güçlüyüz"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. Haftasında Düzcespor'u 3-1 Mağlup Eden Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir Mutluluğunu Paylaştı

Isparta 32 Spor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. haftada Düzcespor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, bu galibiyetin sevincini ve takımının performansını değerlendirdi.

Başkan Özdemir, teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederek, "Düzce Cam Düzcespor'u 3-1 mağlup ettiğimiz için mutluyuz. Taraftarımız da galibiyetler geldikçe stadı dolduruyor. Futbolcularımızın gözündeki ışıltı beni gelecek için ümitlendiriyor. Takımdaşlık ve birlik-beraberlik çok önemli. Futbolcularımızın hepsi birbirinden değerli. Ancak her maç sonrası bazı futbolcularımıza yapılan ağır yorumları kişiselleştirmemesi önemlidir" dedi.

Başkan Özdemir, tüm futbolcuların kıymetli olduğunu vurgulayarak, takımın hocasına ve tüm futbolculara güvendiklerini ifade etti. Taraftarların da aynı düşüncede olduğunu belirten Başkan Özdemir, taraftarlara teşekkür etti ve onların takımı yalnız bırakmadığı için minnettarlık duyduğunu söyledi.

Aynı zamanda Isparta'nın kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Özdemir, takımı iyi günde ve kötü günde desteklemeye çağırdı. Gruplarında güçlü takımlar olduğunu belirten Başkan, birlikte güçlü olduklarını ve el birliğiyle takımı üst sıralara taşıyacaklarına inandıklarını ifade etti.

Başkan Özdemir son olarak, Isparta'nın tüm halkını takımı desteklemeye ve birlikte mücadele etmeye çağırdı.