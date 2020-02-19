ISPARTA TİCARET BORSASI BÜLTENİ



Bankacılık İşlem Ücretlerine İlişkin Düzenlemeler

Üyelerimizin talep ve şikayetlerine istinaden TOBB tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve girişimler sonucu Merkez Bankası tarafından ’’Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’’ ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından ’’Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in yayınlandığı bildirilmiştir.

Yürürlük tarihi 01.03.2020 olan ’’Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’’ ile birlikte;

• Ticari müşterinin vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunduğu veya kredi borcunun tamamını erken ödediği hallerde banka erken ödenen miktara göre tahakkuk etmeyen tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimleri yapmakla yükümlü olacaktır.

• Ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde bankalar bu talebi kabul etmek zorunda olacaktır. Ticari müşterilerden alınabilecek erken ödeme ücreti, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve ticari müşteriler tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemeyecektir. Faiz oranının değişken olarak belirlenmesi halinde bu müşterilerden erken ödeme ücreti talep edilemeyecektir.

Ayrıca, Hazine destekli KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin erken kapatılması halinde bankalarca talep edilen erken kapama komisyonlarının alınmaması gerektiği Bakanlıkça değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan, yürürlük tarihi yine 01.03.2020 olan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği’’ ile birlikte;

• EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1.000.-TL’nin altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1.-TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2.-TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5.-TL’yi geçemeyecektir. İşlem tutarının 1.000.-TL ile 50.000.-TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2.-TL, 5.-TL ve 10.-TL olarak, işlem tutarının 50.000.-TL ve üzerinde olması durumunda ise 25.-TL, 50.-TL ve 100.-TL olarak uygulanacaktır. Kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen ve mutat saatler dışında yapılan EFT işlemlerinde anılan sınırlar %50 artırımlı olarak uygulanacaktır. Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanacaktır. Bankalarca gerçekleştirilen uluslararası para transfer işlemlerinin ücretleri ise finansal tüketici ile banka arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenecektir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

