BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK’E TEŞEKKÜR.

TAEKWONDOCULARIMIZ YİNE DESTAN YAZDI.

EĞİRDİR SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULUMUZ

TAEKWONDO’DA İL ŞAMPİYONU OLDU.

17.02.2020 tarihinde Isparta Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen Ortaokullar arası Yıldızlar Bay Bayan Teakwondo İl Birinciliği müsabakalarına bayanlarda 22, erkeklerde 20 ortaokul katıldı. Toplamda 115 sporcunun ter döktüğü müsabakalara Eğirdir Belediyespor Taekwondo Yıldızlar Takımı okullarını temsilen katıldılar. Müsabakada dereceye giren sporcularımızdan Fatımanur Fethiye KAYNAK Birinci (İrfan Kaynak Ortaokulu), Hüsamettin Arda TANIŞ ikinci, İsmail BOZDOĞAN Üçüncü (Büyük Başarı Ortaokulu) olurken Ümmüay ÖZDAMAR Birinci, Elif Ilgaz ÇAM Birinci, Feyza Nur YILDIRIM ikinci olarak Eğirdir Süleyman Demirel Ortaokulumuzu Bayanlarda Şampiyonluğa taşıdılar.Eğirdir Belediye Spor Kulübü Antrenörü Kadir EKEN Belediye Basın Büromuza yaptığı açıklamada, ‘Dereceye giren sporcularımızı kutlarım, birinci olan sporcularımız 20-22 Mart 2020 tarihinde Denizli ilinde yapılacak olan grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. Tüm Isparta’lı sporcularımıza başarılar dilerim. Dereceye giren okullarımızı tekrar tebrik eder, Süleyman Demirel, irfan Kaynak ve Büyük Başarı Ortaokulu İdaresine, Beden Eğitimi öğretmenlerimize, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Eğirdir Belediye Başkanımız Sayın Veli GÖK’e desteklerinden dolayı teşekkür ederim.’ Dedi.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün Taekwondocularımızı önümüzdeki günlerde makamında ağırlaması bekleniyor.