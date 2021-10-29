Emniyet Müdürlüğümüzce Kaçakçılık ile Mücadele ve Halk sağlığının korunması amacıyla, özellikle eğlence mekânlarına ve içki satışı yapılan yerlere satış yapmak amacıyla ilimizi hedef alan şahıslara yönelik 24.10.2021 günü yapılan operasyonda;Uygulama noktasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada, yaklaşık 150 litre SAHTE ALKOL yapımında kullanılabilecek,-200 adet 70CL’lik ETİKETLİ BOŞ ALKOL ŞİŞESİ,-10 adet (5)’er litrelik toplamda 50 litre ETİL ALKOL,-250 adet PLASTİK KELEPÇE,-2 adet (0.5)’er litrelik PET ŞİŞE ALKOL AROMASI,-200 adet Etiketli boş alkol şişesi KAPŞONU ile 1 adet şişeleme işleminde kullanılan PÜRMÜZ ele geçirilmiştir. (1) şüpheli hakkında ADLİ işlem başlatılmıştır.Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.Vatandaşlarımızın her türlü talep ve bildirimlerini 112 Acil Çağrı Merkezi Hattına veya 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğümüze ulaştırmaları bizlere güç katacaktır.Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.