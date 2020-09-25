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Başkanımız Ahmet ADAR TOBB Akdeniz Bölge Toplantısına Katıldı



Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında, video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Akdeniz Bölge Oda ve Borsaları İstişare toplantısına katıldı.



Toplantıda söz alan Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, pandemi süreci boyunca üyelerimizin talep ve sorunlarının çözümü noktasındaki yoğun çabasından dolayı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti. Başkan ADAR, konuşmasında ilk olarak pandemi nedeniyle finansal zorluğa düşen üyelerimizin ve firmalarımızın süreç sonuna kadar desteklenmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Bu kapsamda vergi ve SGK prim borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini, firmaların finansman ihtiyaçlarını gidermek için düşük oranlı yeni kredi kampanyalarının başlatılmasının gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının devamında Lisanslı Depoculuk konusuna değinen Başkan ADAR, Isparta ve yakın çevresinde hububat üreticilerimizin ve tüccarlarımızın faydalanabileceği bir Lisanslı Deponun olmadığını, bu nedenle Isparta'nın TMO-TOBB Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin yatırım planlarına dahil edilmesini istedi. Bu sayede bölgemizdeki üretici ve tüccarlarımızın Lisanslı Depoculuk sisteminde faydalanabileceğini ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılığı ile de ürünlerini daha fazla alıcıya ve daha iyi fiyata satabileceğini söyledi.

Son olarak da 2015 yılındaki 8.Ticaret ve Sanayi Şurasından başlayarak sürekli olarak dile getirdiğimiz Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nın havayolu kargo taşımacılığına açılması konusunda destek verilmesini istedi. Bu proje hayata geçtiği takdirde ilimiz ve bölgemizde üretilen yaş meyve sebze olmak üzere birçok ürünün daha fazla pazara daha kısa sürede ulaşabileceğini, bunun da bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

