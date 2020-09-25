Eğitim Denetimleri Devam Ediyor

Uzun bir aradan sonra ilk ders zilini çalarak uyum eğitimleri için kapılarını öğrencilere açan okullarımızda denetimler devam ediyor. Bu haftayı anasınıfı ve 1. Sınıflara ayıran okullarda yeni dönem kurallarını yerinde denetleyen Vali Ömer Seymenoğlu ; okullara habersiz ziyaretler gerçekleştirerek fiziki şartları ve alınan önlemleri denetliyor, okul yöneticilerinden öğrenci ve öğretmen sağlığı için alınan önlemlerden kesinlikle taviz verilmemesini istiyor.Hafta başından itibaren okul denetimleri gerçekleştiren Vali Seymenoğlu bugün Çünür mahallesinde bulunan TOKİ İlkokulu ve Modernevler mahallesinde bulunan Selçuklu Anaokulu’nda uyum eğitimleri için alınan önlemleri denetledi. Denetimlerde öğrencilerle de bir araya gelen Vali Seymenoğlu minik öğrencilerle sohbet etti, maske, mesafe ve temizlik kuralları konusunda öğrencilere hatırlatmalarda bulundu.