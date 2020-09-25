ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜLTENİ



Isparta ili Aksu İlçesi Yılanlı köyünde 24 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen: Yağma (Gasp) olayı şüphelisinin yakalanmasına yönelik olarak. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Keçiborlu İlçe J.K.lığı asayiş timleri ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen: M.Ç. isimli şüpheli şahıs icra edilen takip vc operasyon sonucunda 25 Eylül 2020 tarihinde Keçiborlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış olup adli makamlara sevk edilmiştir.



Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

