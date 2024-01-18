İtalyan işi pizza şimdi Ispartalıların telefonlarında!

BASIN BÜLTENİ

18.01.2023

Gökmen Gastronomi bünyesinde bulunan restoran zinciri Pizza İl Forno, Android ve iOS mobil cihazlar için geliştirdiği, ekstra avantaj ve fırsatlarla dolu online sipariş uygulamasını Ispartalı kullanıcılarının hizmetine sundu. Şu anda Isparta ile birlikte Pizza İl Forno şubelerinin bulunduğu Ankara, İstanbul, Bolu ve Eskişehir’de aktif olan uygulama, şubeleşme hızıyla orantılı biçimde kısa sürede daha çok kullanıcıya erişecek.Pizza İl Forno’nun mobil uygulamasında, 1 yıl boyunca verilen sipariş tutarlarının baz alındığı üç farklı üyelik seviyesi bulunuyor. Pizzailforno.com.tr ve mobil uygulama üzerinden bir yılda toplam 3.500 TL’ye kadar harcama yapmış olan üyeler,olarak adlandırılıyor. Aynı sürede toplam harcama tutarı 3.501 TL ile 5.000 TL arasında olan kullanıcılarseviyesine ulaşırken, son bir yılda toplam harcaması 5 bin lirayı aşanlarolarak adlandırılıyor. Her üye, sahip olduğu seviyeye özel, ilave indirim ve avantajlardan yararlanıyor.Vegan, glüten free ve bitkisel içerikli menüleriyle öne çıkan Pizza İl Forno, İtalyan işi pizzalarını bu ülkenin simgelerinden “kolezyum” formundaki taş fırınlarında pişirip servis ediyor. 10. kuruluş yılını kutlayan markanın yeni mobil uygulaması ve diğer yenilikleri hakkında bilgi içinadresini ziyaret edebilirsiniz.