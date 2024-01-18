İtalyan işi pizza şimdi Ispartalıların telefonlarında!

İtalyan işi pizza şimdi Ispartalıların telefonlarında!
ISPARTA 0
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BASIN BÜLTENİ                                                       
18.01.2023
 
İtalyan işi pizza şimdi Ispartalıların telefonlarında!
 
Pizza konusunda gastronomi dünyasına farklı bir soluk getiren Pizza İl Forno, kullanıcı dostu yeni online sipariş platformunu Ispartalıların hizmetine sundu. Google Play ve App Store üzerinden mobil cihazlara indirilebilen uygulamaya üye olanlara, anında 100 liralık hoş geldin puanı yükleniyor. Kullanıcılar, Pizza Il Forno’nun Isparta şubesinden verecekleri her paket siparişlerinde fatura tutarının yüzde 10’u, masaya serviste ise yüzde 15’i oranında para puan kazanıyor. Ayrıca, tüm üyelere doğum günlerinde 50 liralık para puan hediye ediliyor. 4 milyon lira yatırımla hayata geçirdikleri online sipariş uygulamasına dair açıklamalarda bulunan Gökmen Gastronomi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Gökmen, “Mobil uygulamamız, müşterisine değer veren, geçmiş sipariş ve harcama eğilimlerini göz önünde bulundurarak onlara özel avantajlar sunan, kullanıcı odaklı bir mekaniğe sahip” dedi.
 
Gökmen Gastronomi bünyesinde bulunan restoran zinciri Pizza İl Forno, Android ve iOS mobil cihazlar için geliştirdiği, ekstra avantaj ve fırsatlarla dolu online sipariş uygulamasını Ispartalı kullanıcılarının hizmetine sundu. Şu anda Isparta ile birlikte Pizza İl Forno şubelerinin bulunduğu Ankara, İstanbul, Bolu ve Eskişehir’de aktif olan uygulama, şubeleşme hızıyla orantılı biçimde kısa sürede daha çok kullanıcıya erişecek.
 
Üç farklı üyelik seviyesi var: GLADYATÖR, SENATÖR ve İMPARATOR
 
Pizza İl Forno’nun mobil uygulamasında, 1 yıl boyunca verilen sipariş tutarlarının baz alındığı üç farklı üyelik seviyesi bulunuyor. Pizzailforno.com.tr ve mobil uygulama üzerinden bir yılda toplam 3.500 TL’ye kadar harcama yapmış olan üyeler, Gladyatör olarak adlandırılıyor. Aynı sürede toplam harcama tutarı 3.501 TL ile 5.000 TL arasında olan kullanıcılar Senatör seviyesine ulaşırken, son bir yılda toplam harcaması 5 bin lirayı aşanlar İmparator olarak adlandırılıyor. Her üye, sahip olduğu seviyeye özel, ilave indirim ve avantajlardan yararlanıyor.
 
Vegan, glüten free ve bitkisel içerikli menüleriyle öne çıkan Pizza İl Forno, İtalyan işi pizzalarını bu ülkenin simgelerinden “kolezyum” formundaki taş fırınlarında pişirip servis ediyor. 10. kuruluş yılını kutlayan markanın yeni mobil uygulaması ve diğer yenilikleri hakkında bilgi için www.pizzailforno.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
 
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