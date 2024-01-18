Ak Parti İl Başkanı Furkan Cem Er'den Teşekkür Açıklaması: "Gurur ve Onurunu Ömrümün Sonuna Kadar Taşıyacağım"

Ak Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, yaptığı yazılı açıklamada, 2012 yılında Ak Parti Gençlik Kollarında başladığı siyasi mücadelesinin sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile il başkanlığı görevine getirildiğini belirtti. Er, verilen bu görevi layıkıyla yerine getirmeye kararlı olduğunu ifade ederek, görevi boyunca desteklerini esirgemeyenlere teşekkür etti.

Er'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bu süreçte her zaman yanımda olan milletvekillerimize, ilçe teşkilatlarımıza, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatlarımıza, desteklerini bizlerden esirgemeyen belediye başkanlarımıza, mahalle/köy ve sandık yönetimlerimize, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, en çok da değerli Isparta’lı hemşerilerimize teşekkürlerimi sunarım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ak Parti Isparta İl Başkanı olarak görev yapacak olmanın gururu ve onurunu da ömrümün sonuna kadar taşıyacağımı sizlerle paylaşarak saygı ve sevgilerimi sunarım."

Er, görevi süresince Isparta halkına layık bir hizmet sunmayı hedeflediğini belirtti.