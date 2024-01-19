Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ve uyuşturucu tacirleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyon sonucunda, Keçiborlu İlçesi başta olmak üzere çevre ilçe ve köylerde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen 21 şüpheliye karşı 16 Ocak 2024 tarihinde operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda toplamda 58 gram metamfetamin, 27 gram esrar, 13 gram kenevir tohumu, 6 adet suboxun hap, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet av tüfeği, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda toplamda 21 şüpheli yakalanırken, 5'i uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 11 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak/bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.