Vali Aydın Baruş merkez köyleri ziyaret programının son köyü olan Çobanisa köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi.Davraz Kayak Merkezi yolu üzerinde bulunan köyün, muhtarlığa ait pansiyonunda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Baruş köy muhtarından köyle ilgili genel bilgiler alarak vatandaşların ilettiği talep ve önerilerle ilgili kurum müdürlerinin çalışma yapmasını istedi.Burada yaptığı açıklamada köyün Davraz Turizm Merkezi sayesinde geliştiğini söyleyen Vali Baruş “Çobanisa köyümüz bizim için değerli bir köy. Özellikle son yirmi yıldır burada biliyorsunuz turizm sektörü canlandı, Davraz Kayak Merkezimizin yolu üzerinde bulunan bir köy olması münasebetiyle turizm işletme sayısı da her geçen gün artıyor. İnşallah yeni telesiyej tesislerimizi de bitirdiğimizde buradaki ziyaretçi akını çok daha fazla olacak. Muhtarımızın bize ilettiği bilgilere göre daha önceden burası geçim kaynaklarının azlığı nedeniyle insanların göç ettiği, boşalttığı bir köydü. Ama turizmin katkısıyla son yıllarda köylerimize geri dönenler oldu. Bu çok sevindirici. Köylerimizi terk etmek çözüm değil, şehirlerde meşakkatli bir hayat bizleri bekliyor. Eğer burada geçimimizi temin edebilirsek çoluk çocuğumuzu burada yetiştirebilirsek hem bu topraklara olan borcumuzu ödemiş oluruz hem de toprağımıza sahip çıkmış oluruz. Böylece köylerimiz boş kalmaz, canlılığını devam ettirir. Çobanisa’nın böyle bir potansiyeli var. Sağ olsun muhtarımız da bu işlere önderlik ediyor. Gerek kayak kiralama tesisleri, gerek konaklama tesisleri her geçen gün nitelik kazanarak burada büyümeye devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de bizler sizlerin turizm sektöründen geçiminizi sağlamanız için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Biz sizin burada kalmanızı istiyoruz. Buradaki yaşam standartlarının düzgün olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.Vali Baruş ardından köy pazar alanında ve yapılması planlanan ilkokulun arazisinde incelemelerde bulundu.Vali Baruş’a ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, İl Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanıma Vakfı Müdürü Alpay Acar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Özgür Uygur ile İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik eşlik etti.