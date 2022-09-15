Cumhurbaşkanının 14 Eylül tarihli kararnamesi ile ISUBÜ'nün Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal oldu.1978 Antalya/Kumluca doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Kumluca’da tamamladıktan sonra, 1999 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Özel Orman Amenajman şirketinde çalıştıktan sonra, 2000 yılında SDÜ Orman Fakültesi, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi, 2010 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör oldu. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi II. Başkanlığı, Genel Merkez Denetleme Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve ISUBÜ Orman Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilen Çatal, genç fakültenin ikinci Rektörü olarak atandı.