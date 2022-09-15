ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Motosikletli Polis Timlerimizce Asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele kapsamında 01.08.2022-10.09.2022 tarihleri arasında 40 günde yapılan şok uygulamalarda 1600 şahıs sorgulanmıştır.
Sadece “YUNUSLAR” tarafından yapılan uygulamalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilerek 19 şahıs hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatılmıştır.
Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ