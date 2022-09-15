Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili İsmail Uygun ve oda başkanları kan bağışında bulundular.İlimizde Ahilik Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili İsmail Uygun ve oda başkanları 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi bulunan Kızılay Kan Merkezi Tır’ına giderek kan bağışında bulundular. Ahilik kurumunun, yardımlaşmayı, dayanışmayı esas aldığını belirten Birlik Başkanvekili İsmail Uygun “Ahi eli, yüreği açık cömert kimsedir. Bizler de, oda başkanlarımızla birlikte ahiliğin günümüzdeki temsilcileri olarak bu ilkeler doğrultusunda Ahilik Haftasında kan bağışında bulunuyoruz. Unutmayalım. Bağışlanan her kan kurtarılan bir hayat demektir. Kan vermek, hem acil durumdaki hastaların hayatını kurtarmak, hem de sağlığımız için önemli. Bu nedenle esnafımızı ve vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Hatta düzenli olarak 3 ayda bir kan verelim diyorum. Bu vesileyle kan merkezinde görevli arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyor, esnafımızın ve halkımızın Ahilik Haftasını tebrik ediyorum” dedi. Kızılay Kan Merkezi görevlileri de duyarlıklarından dolayı, oda başkanlarına teşekkür etti.