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ISUBÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü’nden Ankara Çıkartması

ISUBÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü’nden Ankara Çıkartması
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bülteni

ISUBÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü’nden Ankara Çıkartması
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü’nün çalışmaları kapsamında merkezi Ankara’da bulunan vakıf, enstitü ve teşkilatlara ziyaretler gerçekleştirildi.
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah Diler ve YÖS Koordinatörü Doç. Dr. Musa Yavuz ile birlikte Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türkiye Ulusal Ajansı’nı ziyaret ederek ikili işbirliklerini görüşüp protokollere imza attılar.
ISUBÜ ile Türkiye Maarif Vakfı arasında ikili işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Maarif Vakfı ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında eğitim alanında iş birliği protokolü, Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve heyetlerin katıldığı törenle imzalandı. Rektör Diler, “Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı ile işbirliği anlaşması imzaladık. Ev sahipliği için Sayın Başkan Prof. Dr. Birol Akgün’e, mütevelli heyet üyeleri Sayın Cahit Bağcı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı hemşehrimiz Sayın Prof. Dr. Ayşen Gürcan hanımefendiye çok teşekkür ediyorum” dedi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları ile ikili işbirlikleri ve öğrenci sorunları değerlendirildi.
Rektör Diler, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Sayın Abdülhadi Turus’u ziyaret ettik. İki kurum arası işbirlikleri ve uluslararası öğrenci sorunları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ilgi ve ev sahipliğiniz için sayın başkan Abdullahadi Turus’a çok teşekkür ederiz” dedi.
Yunus Emre Enstitüsü ve ISUBÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi kapsamında, ISUBÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında akademik ve bilimsel proje ve programlarda iş birliğini içeren bir protokol imzalandı.
Rektör Diler, “Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş‘i ziyaret ettik. İki kurum arasında işbirliği protokolü imzaladık. Anlaşmanın her iki kurumada hayırlı olmasını diliyorum” dedikten sonra “Sayın başkanım Şeref Ateş yerli ve milli olan Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesinin akademi camiası için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Katkılarınıza çok teşekkürler. Bize de bu kapsamda görev düşerse hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.
TİKA-ISUBÜ işbirliği görüşüldü
Rektör Diler, “TİKA Başkanı Sayın Serkan Kayalar’ı ziyaret ettik, iki kurum işbirliklerini değerlendirdik. TİKA ekibine güzel evsahipliği için çok teşekkür ederiz” dedi.
Türkiye Ulusal Ajansı ile ISUBÜ arasında ikili işbirliği görüşüldü
Rektör Diler, “Dünkü yoğun görüşmelerimiz arasında Türkiye Ulusal Ajansı Genel Koordinatörü Sayın Yunus Alper Altay’ı makamında ziyaret ettik. İki kurum arası ikili işbirliğini değerlendirdik.” dedi.

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