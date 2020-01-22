25 sürekli işçi ISUBÜ’de görevine başladı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 4d statüsünde aldığı sürekli işçi statüsündeki 25 kişi görevlerine başladı.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, işçilerle tanışma toplantısı düzenledi. İşçilerle tek tek tanışan Rektör Diler, “ISUBÜ ailesine hoş geldiniz. Üniversitemiz ve siz işçi kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İşinizi severek, aşkla yapın. Mesailerinizi takip edin. Biz bir aileyiz. Sizden çalışma performansı bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.Tanışma toplantısına, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve ilgili Daire Başkanları katıldı.ISUBÜ