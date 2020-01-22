Kamuoyuna bilgilendirme:

Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019’da gerçekleştirdiğimiz “Geleceğe Nefes Seferberliği” kapsamında, Türkiye genelinde dikilen 13.8 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşılmaktadır.Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 13.8 milyonu aşkın fidan yüzde 95 -100 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir.