3 Ağustos 2022 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Güneş fırtınası dünyayı vuracak

Güneş'ten yayılan çok miktarda plazmanın bugün Dünya'ya ulaşması bekleniyor. NASA verilerini inceleyen uzmanlar telefonlar ve uyduların Güneş Fırtınası nedeniyle zarar görebileceği uyarısını yaptı.



Erdoğan’dan KPSS talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin inceleme talimatı vererek, “Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz” dedi.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.



Tahıl gemisi Razoni'de denetim

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemide, bugün Müşterek Denetleme Timi tarafından denetim yapıldı.



Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre, enflasyon temmuz ayında TÜFE'de yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi. Temmuz ayının zam şampiyonu ilaç oldu.



Fenerbahçe Alioski transferini açıkladı

Fenerbahçe sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.



Trabzonspor'da Hamsik şoku!

Trabzonspor, Sivasspor maçında sakatlanan Marek Hamsik’in sağ kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

