ISUBÜ ile Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi iş birliği güçleniyor

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi (TDAU) heyetini ağırladı. Gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde, iki üniversite arasında hayata geçirilecek ortak tezli yüksek lisans programlarının detayları masaya yatırıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 25 Haziran 2026 tarihinde onaylanan Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Zootekni ve Bitki Koruma alanlarındaki ortak tezli yüksek lisans programları kapsamında Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi'nden gelen akademik heyet, ISUBÜ'de çeşitli temaslarda bulundu.

Heyette, Ortak Eğitim Programları Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Yakubov Farrukh'un yanı sıra Prof. Dr. Boboqul To'xtayev, Prof. Dr. Egamyor Uyamov, Doç. Dr. G'ulom Jumaboyev ve Öğr. Gör. Fozilbek Mardanov yer aldı.

Ortak diploma programları değerlendirildi

Konuk akademisyenler, ISUBÜ Rektörlüğü, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Ziraat Fakültesi'nde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Toplantılarda, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi'nde öğrenci kabulüne başlaması planlanan uluslararası ortak tezli yüksek lisans programlarının işleyişi ayrıntılı şekilde ele alındı.

Program kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, hem Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi hem de Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi tarafından ayrı ayrı diploma alma hakkına sahip olacak.

Yeni projeler de gündeme geldi

Görüşmelere ilgili anabilim dalı başkanları ile Ziraat ve Orman Fakültelerinin temsilcileri de katıldı. Mevcut akademik iş birliğinin geliştirilmesi ve gelecekte açılabilecek yeni ortak diploma programları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında ayrıca, Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi araştırmacılarının Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Koordinatörü Ahmet Bircan Tınmaz ve ekibiyle yürüttüğü ortak çalışmalar da değerlendirildi.

Toplantılarda, ISUBÜ'nün ilgili akademisyenlerinin de katılımıyla hayata geçirilebilecek yeni bilimsel araştırma projeleri ve uluslararası iş birliği olanakları ele alındı.