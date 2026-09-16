ISUBÜ’den sözleşmeli personel alımı: Başvurular başladı

ISUBÜ’den sözleşmeli personel alımı: Başvurular başladıIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, farklı birimlerde görevlendirilmek üzere 4/B statüsünde sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımda yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörlüğü ve bağlı birimlerde görevlendirilmek üzere yeni sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı.
Üniversitenin resmi duyurusuna göre, giderleri özel bütçeden karşılanacak personel alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Alım sürecinde adaylar için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacak; değerlendirmede 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak.
Başvurular 16 Eylül’de başladıISUBÜ’nün ilanında yer alan takvime göre adayların çevrim içi başvuruları 16 Eylül 2026 saat 09.00’da başladı.
Başvurular 30 Eylül 2026 saat 13.00’e kadar Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılabilecek.
Başvuru sırasında adayların e-Devlet iki aşamalı giriş hizmetini aktif hale getirmiş olması gerekiyor.
Online başvuru tek başına yeterli değilİlanda dikkat çeken ayrıntılardan biri ise başvuru sürecinin ikinci aşaması.
Online başvurusunu tamamlayan adayların sistem üzerinden oluşturulan “Aday Başvuru Bilgileri” dokümanını üniversiteye şahsen teslim etmesi gerekiyor.
Bu belgelerin teslimi 16 Eylül 2026 ile 2 Ekim 2026 saat 17.30’a kadar, mesai günleri ve mesai saatleri içerisinde yapılabilecek.
Belgelerin teslim edileceği adres ise şöyle:
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü
Genel Evrak Birimi
Keçeci Mahallesi Hilmi Çakmakçı Caddesi No: 36
(Taş Bina) Merkez / Isparta
Değerlendirme KPSS puanına göre yapılacakSöz konusu alımda adayların sıralaması 2024 KPSS (B) grubu puanları üzerinden gerçekleştirilecek.
Dolayısıyla adayların başvurdukları pozisyon için ilanda belirtilen özel şartları taşımasının yanı sıra ilgili KPSS puan türüne sahip olması gerekiyor.
Üniversite tarafından yayımlanan resmi ilanda, alınacak personelin pozisyonları ve her kadro için aranan özel nitelikler ayrıca açıklanıyor. Bu nedenle adayların başvuru öncesinde ilan metnini ve ilgili pozisyon şartlarını dikkatle incelemesi önem taşıyor.
Başvuru için son tarih 30 EylülISUBÜ’nün yayımladığı takvime göre online başvurular 30 Eylül 2026 saat 13.00’te sona erecek.
Online başvurunun ardından “Aday Başvuru Bilgileri” dokümanının teslimi için ise son tarih 2 Ekim 2026 saat 17.30 olarak belirlendi.
Adaylar dikkatBaşvuruda bulunacak adayların yalnızca online başvuruyu tamamlamaları yeterli olmayacağından, “Aday Başvuru Bilgileri” dokümanının belirtilen tarihler arasında üniversiteye teslim edilmesi gerekiyor.
Başvuru şartları, kadrolar ve özel niteliklerin tamamı ISUBÜ tarafından yayımlanan resmi ilanda yer alıyor.
Başvuru adresi: Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu. (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv.)
ISUBÜ resmi sözleşmeli personel alım ilanı