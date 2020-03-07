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ISUBÜ’de Yeni Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli Yapıldı

ISUBÜ’de Yeni Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli Yapıldı
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ISUBÜ’de Yeni Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli Yapıldı

TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü, Prof. Dr. İbrahim Dinçer ile beraber birçok akademisyen, sanayi temsilcisi ve bürokratların katılımcı olduğu “Yeni Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde iki gün süren programda, enerji teknolojileri araştırma ve uygulama alanlarında yetkin akademisyenlerin, uzmanların, araştırmacıların, bürokratların ve sanayi temsilcilerinin katılımları ile 3 oturum ve 1 panel etkinlik kapsamında gerçekleştirildi. Bu oturumlar ve panelde programında tüm ülkelerin potansiyel gündemini oluşturan bir alan olan “Yeni Enerji Teknolojileri” hakkında konular ele alındı ve bu alanda ülkemizde yapılması gereken çalışmalar hakkında öneriler sunuldu. Aynı zamanda bu konular ile ilgilenen ve çalışmalar yapmak isteyen katılımcıların sorularına cevaplar verilmeye çalışıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler; “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak ülkemizi küresel anlamda ön plana çıkarabilecek alanlardan biri olan “Yeni Enerji Teknolojileri” konusuna olan desteğini dile getirerek “üniversitemiz bünyesinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurmuş bulunmaktayız ve önümüzdeki günlerde bu merkezden başta bölgemiz olmak üzere ülkemiz adına yerli ve milli enerji teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli çalışmaların yapılmasını beklemekteyiz” dedi. Yeni Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli’nin gerçekleştirilmesinde emeği geçen düzenleme komitesine, katılımcılara ve öğrencilere teşekkür etti.

Rektör Diler, “Aynı zamanda “Türkiye coğrafyasına baktığımızda enerji kaynağı olarak temiz enerji kaynağı şeklinde nitelendirebileceğimiz rüzgar, güneş gibi birçok alternatif enerji kaynağı bulunmaktadır. Bu enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanıldığında hem ülkemiz hem dünyamız açısından pozitif sonuçlar elde edeceğimizi öngörebilmekteyiz. Enerji kaynaklarının verimli kullanımından söz ettiğimizde ilk olarak Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının ne denli önemli olduğunun farkına varmaktayız. Üniversite olarak hem bu alanda yapılan yarışmalarda öğrencilere verdiğimiz maddi ve manevi destek, hem de bu tür organizasyonlara verdiğimiz değer ile sürdürülebilirlik ve yaşama saygı ilkelerini ön planda tuttuğumuzu göstermekteyiz. Konuşmamı bugünkü programımızın tüm katılımcılara faydalı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Programın 1. Oturumunda Prof. Dr. İbrahim Dinçer, “Bilimsel Çalışmalarda ve Yayınlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler” ve “Enerji Çözümlerinde Yeni Yaklaşımlar” konulu sunumlarıyla hem bilimsel çalışmalarda ve yayınlarda nelerin dikkat edilmesi gerektiğini, hem de dünyadaki enerji alanında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeye çalışılan yenilikçi enerji teknolojileri ve yaklaşımları hakkında değerli bilgileri paylaştı. Programın 2. Oturumunda ise ilk olarak ISUBÜ Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Yakut, “Dünya ve Türkiye Enerji Politikalarının Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu sunumuyla küresel ve ulusal enerji politikaları hakkında bilgiler verdi. Yakut’un konuşmasının ardından söz alan Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi, Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Midilli, “Enerji Çözümlerinde Plazma Teknolojilerinin Rolü” konulu sunumuyla bu alanda çalışmak isteyen ve bilgi almak isteyen katılımcılara değerli bilgiler aktardı. 2. Oturumda son olarak Arel Enerji İdari ve Mali İşler Koordinatörü Işık Doğan “Enerji Piyasasının Kabiliyetleri ve Eğilimleri” konulu sunumuyla enerji piyasasındaki gelişmeler ve beklentiler hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Adnan Midilli’nin başkanlığını yaptığı 3. oturumda, ilk olarak ISUBÜ Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, “Yenilikçi Soğutma Teknolojilerinde Kritiksel Bakış: Kriyojenik Uygulamalar” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Bu oturumda ikinci olarak ISUBÜ Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Öztürk “Güneş Enerjisi Destekli Entegre Sistemlerde Yenilikçi Yaklaşımlar” konulu sunumuyla katılımcılara güneş enerjisi destekli multi-jenerasyon uygulamaları hakkında değerli bilgiler verdi. Öztürk’ten sonra söz alan ISUBÜ Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çalık, “Enerji Taşıyıcısı Olarak Bor ve Türevleri” konulu sunumuyla hem bor elementinin önemine hem de bor elementinin çeşitli reaksiyonlarda gösterdiği farklı özelliklere değindi. Birinci günün son konuşmasını ise ISUBÜ Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Kızılkan “Sürdürülebilir Enerji Çözümlerinde CO2 Güç Üretim Sistemleri” konulu sunumuyla sistemler hakkında güncel bilgiler aktardı. Böylelikle gerçekleştirilen bu sunumlar ile programın ilk günü tamamlandı.

Programın 2. Gününde ise Türkiye’nin Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınmasında Isparta’nın Rolü Panel’i gerçekleştirildi. Bu panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Adnan Midilli yaptı. Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Prof. Dr. Ali Kemal Yakut, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Verimliliği Dairesi Şube Müdürü Hüseyin Namık Sandıkçı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Elektrik Müh. Mustafa Tutar, Işık Doğan, AVD Enerji Danış. LTD. ŞTİ. Enerji Uzmanı Makine Müh. Cevdet Eşki’nin panelist olarak katılım sağladığı panelde Türkiye’nin enerji alanında ilerlemeler gerçekleştirebilmesi için Isparta ili olarak yapılması gerekenler ve bu alanda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için hangi çalışmaların yapılması gerektiğine dair konular ele alındı. Hem bu konular hem de genel olarak katılımcılardan gelen enerji, çevre, sürdürülebilirlik, yenilikçi ve yaratıcı düşünme ile ilgili sorulara cevaplar verildi. Son olarak Prof. Dr. İbrahim Dinçer, yenilikçi enerji teknolojileri üzerine küresel ve ulusal olarak gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeye çalışılan projeler hakkında faydalı bilgiler aktardı. Bu panelde “Eğitim” konusuna ayrı bir yer vererek katılımcılara ülkemizi kalkındırmanın yegane yolunun nitelikli ve etik değerleri yüksek eğitimden geçtiğini vurguladı.

ISUBÜ

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