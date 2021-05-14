Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademik ve idari personeli bayramın 1. gününde zoom platformu üzerinden online bayramlaştı.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, 200 öğretim üyesi/görevlisi ve 80 idari personel ile zoom üzerinden bayramlaştı. Online bayramlaşma programında, tüm personel söz alarak birbirinin bayramını kutladı.Bu bayramlaşma üniversiteler arasında bir ilk olarak gerçekleşti. Zoom üzerinden yapılan akademik ve idari bayramlaşma programı yaklaşık 3,5 saat sürdü.ISUBÜ akademik ve idari personeli bayramlaşma için Rektör Prof. Dr. Diler’e ve üniversite yönetimine teşekkür etti. Bir çok akademisyen zoom üzerinden bayramlaşmaya aileleri ile katıldı. Bayramlaşma oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.