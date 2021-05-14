Vali Ömer Seymenoğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin birliği için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen Aziz Şehitlerimiz’in ailelerini ve kabirlerini ziyaret etti.Vali Seymenoğlu, 1993 yılında şehit edilen Aziz Şehidimiz Öğretmen Selahattin Aysan’ın il merkezinde ikamet eden annesi Sayın Zehra Aysan’ı ikametinde ziyaret ederek Ramazan Bayramı’nı tebrik etti ve taziye dileklerini iletti. Şehidimizin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu “Tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Sizler bizlere aziz şehitlerimizin emanetisiniz, sizin bu fedakarlıklarınıza karşılık verebilmek her zaman yanınızdayız ve emrinizdeyiz.” dedi.Ardından 1999 yılında şehit olan Aziz Şehidimiz Uzman Çavuş Hüseyin Avni Korkmaz’ın Keçiborlu ilçesi Kılıç köyünde ikamet eden annesi Sayın Tayyibe Korkmaz’ı ve Eşi Sayın Reyhan Korkmaz’ı ikametlerinde ziyaret eden Vali Seymenoğlu ailenin bayramını tebrik ederek yeniden taziye dileklerini iletti.Vali Seymenoğlu kahraman şehidimizin kabrini de ziyaret etti ve dua ederek karanfil bıraktı.